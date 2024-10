¨Madrazo¨ del gobernador saca de casilla a representante a la Cámara por Santander

Bucaramanga

Durante la última rueda de prensa el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, habla del oportunismo político luego de que siguieran las reacciones de la opinión pública al salir a la luz que su hermana, la jueza María Piedad Díaz, absolviera en dos ocasiones a alias ¨Pichi¨, uno de los delincuentes más buscados del departamento y que en este momento se encuentra prófugo de la justicia.

Díaz Mateus menciona que lo pueden llevar a prueba de bolígrafo para que se den cuenta que él no tiene nada que ver con las decisiones judiciales enfocadas a este delincuente, por esta razón, dentro de una parte de su intervención dice: “Si usted aspira a representar un departamento debe ser serio, tiene que revisar los hechos y no culpar al gobernador... “No sean Hp”.

La declaración del gobernador ha desatado miles de comentarios, entre ellos la reacción del representante a la Cámara, Álvaro Rueda, quien a través de su cuenta de X, destaca: “Llamar “hp” a quienes no le celebramos cada acción, en mi caso, no va a hacer que me arrodille. Al contrario, me fortalece para seguir buscando la verdad para los santandereanos”.

#Atenciónl"Referirse de manera burda y grosera a quienes no le aplauden todo, deja mucho que desear...", trina el representante de la Cámara, Álvaro Rueda, después de las declaraciones que hizo @GralJuvenalDiaz al referirse al caso de alias ¨Pichi, que involucró a su hermana. https://t.co/uAqy87V4RC — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 15, 2024

En comunicación con Caracol Radio Bucaramanga, el representante también menciona: “No porque el gobernador nos hable de manera grosera, vamos a salir corriendo, al contrario, vamos a profundizar en cada una de las investigaciones e interrogantes porque me parece increíble que desde el despacho de la hermana del señor gobernador las decisiones sobre alias ¨Pichi¨ siempre terminan beneficiándolo”.

El tema de alias ¨Pichi¨ sigue aumentando la temperatura del termómetro político en Santander, por el momento sigue la búsqueda de este delincuente y miles de reacciones al respecto.