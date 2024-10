Inglaterra descarta a Guardiola y anuncia a Thomas Tuchel: ojo a la razón del escándalo

¡Novedades y escándalo en la Selección de Inglaterra! Este miércoles 16 de octubre, la Federación Inglesa (FA) dio a conocer el nuevo entrenador de la selección nacional, luego de que finalizara el ciclo de Gareth Southgate al término de la reciente Eurocopa y Lee Carsley asumiera de manera interina.

A pesar de los rumores que apuntaban a la contratación de Pep Guadiola, actual estratega del Manchester City, los dirigentes británicos se terminaron decidiendo por Thomas Tuchel, director técnico alemán que se encontraba libre desde su salida del Bayern Múnich al terminar la temporada 2023-24.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) October 16, 2024

El alemán de 51 años se hará cargo del equipo inglés a partir de enero del 2025, razón por la que los últimos partidos internacionales de este año serán dirigidos por Carsley. Ahora bien, la noticia llega en medio de una oleada de críticas contra Tuchel por ser extranjero, el tercero en la historia del conjunto de los ‘Tres Leones’, y alemán.

Malestar por la llegada del teutón

“Un día oscuro para Inglaterra” bien podría ser un titular de 1940, acompañado por una foto de Winston Churchill y relatando uno de los sistemáticos bombardeos que sufrió Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa línea la escribe el “Daily Mail” para representar la llegada de Thomas Tuchel a la selección inglesa. “Somos el hazmerreír del fútbol mundial”, añaden.

Muchos alegan que es simplemente por ser extranjero y por romper esa regla no escrita del fútbol de selecciones de que tienen que enfrentarse los mejores de un país contra los mejores de otro -de hecho, un equipo con un técnico extranjero nunca ha ganado la Copa del Mundo y solo se ha dado una vez en una Eurocopa (Otto Rehhagel con Grecia en 2004)-.

“Quiero un inglés para Inglaterra. Soy muy patriótico”, exclamó Harry Redknapp, que pasó por Tottenham, West Ham y Southampton, entre otros.

“El problema es de la FA. A este equipo inglés le hace falta un lateral izquierdo, pero nadie considera nacionalizar a una promesa española o francesa. Alemania nunca pondría a un inglés como entrenador y es lo correcto. Saben que esa posición es obligatoria para un alemán”, escriben en el “Telegraph”.

Rivalidad de siempre

Es obvio que un alemán al frente de Inglaterra va a levantar muchas ampollas. En cuanto comenzaron los primeros rumores sobre la llegada de Tuchel, muchos aficionados comenzaron a preguntarse qué pasaría con uno de sus cánticos más ofensivos, el “Ten German Bombers”.

Esta canción, utilizada en las previas de los partidos contra Alemania, se burla de los aviadores alemanes derribados por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial y tanto la FA como la UEFA avisó de que aquellos que la cantaran, en la Eurocopa de 2021 y en el pasado torneo en Alemania, podrían enfrentarse a sanciones.

Thomas Tuchel at Wembley Stadium. 📸 pic.twitter.com/5GpusIhg6P — England (@England) October 16, 2024

Además, Inglaterra siempre ha considerado a Alemania su rival natural en el fútbol. Mientras que los alemanes quizás hayan visto más como enemigos a italianos, holandeses e incluso españoles, los ingleses han mirado a los germanos con odio y continuas ganas de revancha.

Burlas desde Alemania

Thomas Tuchel llega para paliar la falta de títulos en una selección que lleva sin tocar plata desde 1966 y tendrá que hacer frente a una presión sin precedentes en la historia de este equipo.

“La desesperación en Inglaterra debe ser enorme si admiten que ahora solo un alemán puede ayudar”, dice “Bild”, recordando la ausencia de técnicos ingleses de renombre.

“Thomas Tuchel no será recibido con los brazos abiertos como seleccionador inglés. Esto es fácil de entender, porque como se puede ver entre líneas, lo más probable es que se le culpe por algo en lo que no puede influir, pero que es importante para los ingleses: no es inglés. Y además es alemán”, añade “Kicker”.

La FA ha realizado su apuesta y el resultado se conocerá en julio de 2026, cuando Inglaterra acuda al Mundial en el sesenta aniversario de su última conquista. Lo hará, si nada se tuerce, con un alemán al frente. Quién se lo hubiera dicho.