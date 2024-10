Avanza la adhesión de Colombia a la iniciativa china de la Franja y la Ruta

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, confirmó que ya fue presentada la primera propuesta del memorando de entendimiento para la adhesión de Colombia a la Franja y la Ruta.

El diplomático aseguró que por razones “técnicas” el gobierno colombiano aún no ha presentado la contrapropuesta para la creación del memorando de entendimiento no vinculante que daría la adhesión de Colombia a la iniciativa económica liderada por China.

Esto sucede después de que el canciller Luis Gilberto Murillo, en su visita a China, formalizó la creación de los grupos de trabajo para la negociación de la entrada de Colombia al proyecto, del que 22 países en latinoamérica ya hacen parte.

El embajador también se refirió a la posible negociación de un Acuerdo de Libre Comercio, asegurando que “China está abierto a explorar sin prisa” y tiene buena actitud, pero recordando las dificultades que se han presentado en antiguas ocasiones en las que se pensó en alcanzar un tratado.

“Hubo reacciones no favorables cuando esto se intentó, entonces respetamos y hay que esperar que las uvas se maduren. No es una necesidad, no es una prioridad inmediata”, expresó el representante Chino.

Jingyang también confirmó su asistencia a la reunión programada para mañana, 15 de octubre, con el presidente Gustavo Petro para discutir la decisión del Consejo Nacional Electoral en contra de su campaña. Sin embargo, expresó que mantiene su política de no intervención en temas internos del gobierno colombiano.