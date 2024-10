Alcaldía de Chinácota trasladará sus oficinas temporalmente

Cúcuta

La Alcaldía del municipio de Chinácota se refirió a la decisión preventiva tomada desde la seccional del Ministerio del Trabajo en Norte de Santander de prohibir la continuidad de actividades en el palacio municipal por riesgos estructurales.

El primer mandatario de esa localidad afirma no estar de acuerdo con la decisión, teniendo en cuenta que el riesgo presuntamente no es tan elevado a pesar de sí presentarse un fuerte deterioro.

“Me parece que son unas medidas de cierta manera desmedidas por parte del Ministerio del Trabajo, ya que quien la hace es un profesional que no tiene conocimiento en ingeniería, y no veo en ningún momento que el palacio esté en riesgo de colapsar. Sí hay un deterioro severo, nosotros mismos hemos hecho este inventario, hay algunas partes que están en deterioro y que se deben intervenir, pero no pensamos que se fuera a dar una orden de evacuación o para suspender las labores acá, porque no creemos que esa sea la situación, según lo que nos han dicho los ingenieros estructurales que han sido contratados para estos estudios” dijo a Caracol Radio Ramiro Luna, alcalde de Chinácota.

La visita fue solicitada por la misma administración para entregar los estudios al Gobierno Nacional y solicitar recursos para un nuevo palacio municipal.

“Tenemos preparado un proyecto para hacer un nuevo centro administrativo municipal acá en Chinácota, que si nos va todo bien, se lo presentaremos al Ministerio del Interior este viernes, este proyecto lo tenemos en formulación desde el mes de marzo, nosotros solicitamos al Ministerio del Trabajo que hiciera la visita para que nos ayude a exponerle al MinInterior las necesidades del palacio, ya que entrega financiación del 90 o 95% a los palacios en casos de ausencia, daño por atentado terrorista y deterioro, que sería nuestro caso” explicó el mandatario.

El próximo martes 22 de octubre iniciaría el proceso de traslado de las oficinas de la Alcaldía con el fin de seguir prestando una atención continua a la ciudadanía desde nuevas instalaciones temporales.

“El municipio tiene algunas instalaciones, tres o cuatro edificios donde podemos pasar algunas dependencias, estamos justamente revisando el tema administrativo y también si es necesario, podríamos arrendar uno o dos locales más para completar el proceso de atención al público” puntualizó Luna.

Este proyecto tendría un costo estimado de 8 mil millones de pesos y con él se espera eliminar los riesgos laborales que se tienen actualmente y entregar al municipio un espacio digno y actualizado para sus procesos con la administración.