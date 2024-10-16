El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: ‘Petro no se va’ y se fue, el grafiti en Cali con queja disciplinaria

¡Respeten a Cali y la COP16! Polémica por un mural

Así como lo escuchan: resulta que el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, enfrenta queja disciplinaria tras polémica por mural en defensa del presidente Gustavo Petro en Cali.

Hace unos días, en el muro de la calle 25 entre carreras 2 y 3, el representante Mondragón grabó videos y celebró que un grupo de activistas decidiera pintar la frase ‘Petro no se va’. Adivinen qué: se fue el grafiti.

¿Qué tiene de malo el grafiti? Es la libertad de expresión y de arte en pro del presidente, dirán muchos, pero generó todo un debate en la ciudad teniendo en cuenta que estamos de cara a la COP16.

Por eso, diputado del Valle del Cauca Rafael Rodríguez interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación en contra del representante Mondragón, por el uso indebido del espacio público.

Al final, la Alcaldía de Cali pintó de nuevo de blanco el muro de Cali donde apareció mensaje ‘Petro no se va’ y argumentaron que Cali es unión.

Cerramos Al Oído contándoles que nunca faltan las protestas y el turno ahora es para Bogotá: mineros y campesinos de siete departamentos protestan contra el Ministerio de Ambiente por el decreto para crear áreas de reserva que afectarán a más de 100.000 familias.

Los manifestantes afirman que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, está desconociendo el Acuerdo de Escazú e imponiendo áreas de reserva sin estudios técnicos, que afectarán a más de 100.000 familias en todo el país.

Puedo confirmarles Al Oído que los manifestantes anunciarán que se unirán al gran paro nacional de los habitantes de páramos, que se realizará el 21 de octubre en el marco de la COP16.