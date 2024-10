Tutelas contra dispensarios en Cúcuta por falta de medicamentos

Cúcuta

La difícil situación en los dispensarios de medicamentos, que está dejando en alto riesgo a los pacientes en Cúcuta, obligó a que, desde la Personería, se adelantaran varias acciones de tutela para lograr que, pacientes de alto riesgo, reciban sus medicamentos.

“Hemos logrado a través de tutelas, inicialmente con algunas (EPS), la entrega de los medicamentos. Con otras EPS como Coosalud, Nueva EPS, Sanitas, hemos podido hablar directamente con los directivos y ha sido posible facilitar que se vaya evacuando” dijo Luddy Páez, Personera de Cúcuta.

Sin embargo, resaltó que “hemos tenido que recurrir a tutelas porque no hay otra manera de que estas entidades puedan cubrir y la justificación siempre es que no tenemos más recursos para la compra de medicamentos, suministramos lo que tenemos, pero no es lo que la gente necesita”.

Fue enfática en afirmar que esta problemática no se está dando solo en esta ciudad, sino que es algo que se vive en todo el país.

Recordemos que, usuarios de Pharmasan, han venido alzando su voz dando a conocer las largas filas que deben soportar en los dispensarios y tras llegado su turno, no reciben todos los medicamentos formulados.