Comunidades del Micay lanzan fuerte advertencia al presidente Petro

Argelia, Cauca

En medio de la Operación Perseo, la estrategia militar del Gobierno para recuperar el corregimiento de El Plateado en Cauca, las comunidades del Cañón del Micay lanzaron una dura advertencia al presidente Gustavo Petro.

A través de un video, los habitantes afirmaron que no descansarán “hasta que la Fuerza Pública abandone nuestro territorio”. Aseguran “exigimos al Estado retire la bota militar que no goza de nuestra confianza. Si hay presencia del Gobierno que sea con inversión social para vías y proyectos productivos y no con balas y bombas”.

Lideres del territorio mencionaron “presidente Gustavo Petro a usted no le están contando toda la verdad. Venga a nuestra región y verifique nuestras denuncias. Lo responsabilizaremos de toda acción en nuestra contra. Si este clamor no tiene eco en sus oídos pasaremos a las vías de hecho y movilizaremos a todo el sur del país hasta que usted escuche al pueblo que lo apoyo en las urnas”.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán le pidió a las comunidades no permitir ser instrumentalizadas por las disidencias de las Farc: “hacemos un llamado a la población civil del Cañón del Micay para que no permita ser instrumentalizada y a través de las asonada saquen a nuestras fuerzas legitimas del Estado. Ellas están ahí para garantizar los derechos y libertades de la población y posibilitar la inversión social”.

Las Fuerzas Militares y de Policía confirmaron que permanecen en el casco urbano del corregimiento adelantando puestos de control y manteniendo las labores de seguridad para garantizar la libre movilidad de la población civil.