La Policía en Caldas despliega estrategias y campañas para turistas en el puente festivo

Manizales

Con la campaña ‘Celebremos en familia, abraza tu vida’, la seccional de Tránsito y transporte en Caldas, brindará recomendaciones a los conductores para respetar las señales de tránsito. Con la capacidad logística y equipo humano desplegados en los corredores viales del departamento, se espera buen comportamiento de los viajeros en las carreteras como ha sido durante la semana de receso escolar.

“La campaña es con el fin de dar recomendaciones sobre el respeto a las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no tomar bebidas embriagantes, no adelantar en doble línea continua. Igualmente, con 80 uniformados en ocho áreas de prevención y control, garantizamos la movilidad de los actores viales durante el puente festivo con actividades de sensibilización”, indica el Mayor Harol Cárdenas, jefe de la seccional de Tránsito y transporte en Caldas.

Además, sugieren a los conductores que si harán largos viajes, realizar pausas cada dos horas, descansar bien antes de emprender el camino para evitar microsueños y además, están habilitadas las líneas 123 y #767, opción 2. Así mismo, se dispondrán de 1.300 integrantes policiales que estarán presentes en los 25 municipios para reducir el riesgo de delitos que afecten la seguridad y la convivencia ciudadana.

Entre tanto, el Mayor Cárdenas, felicita a los viajeros por el buen comportamiento en los ejes viales del departamento, puesto que no han ocurrido siniestros viales de gravedad en la semana de receso, es por eso que pide a las personas que acaten las normas de tránsito. Por último, habrá radares de velocidad en las carreteras con el objetivo de evitar que se produzcan incidentes en las carreteras.

Le puede interesar: Actividades en el cumpleaños 175 de Manizales

Le puede interesar: Siguen los reclamos de los gremios de Caldas a la Agencia Nacional de Infraestructura