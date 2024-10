Ferias y fiestas este puente festivo en más de 4 municipios de Santander

Bucaramanga

Los municipios que se encontrarán en ferias y fiestas durante este puente festivo son: Barichara, El Playón, Chipatá, Puerto Wilches, San Vicente de Chucurí y San Joaquín.

Jorge Rangel, director de Cultura y Turismo del departamento, aseguró que en estas localidades se espera la visita de más de 10 mil personas: " tenemos muchísimos municipios con eventos, no solamente de ferias y fiestas, sino también municipios que cumplen años y tienen este fin de semana una agenda cultural y de muchas sorpresas para que los santandereanos no se me queden en la casa, sobre todo los del área metropolitana y me salgan a provincia, a los municipios, a conocer la historia del departamento, a conocer su gastronomía”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérate de todas las noticias

Además, detalla que muchos de estos municipios en estas ferias y fiestas es donde obtienen un recurso, muchos de sus ciudadanos para solventar por lo menos dos o tres meses de su canasta familiar básica, de sus gastos personales, gastos familiares y por eso es importante que llegue la gente.

Alcalde de El Playón fue condenado a siete años de cárcel

Por otra parte, se estima que durante este puente festivo, final de la semana receso escolar y ferias y fiestas, la ocupación hotelera de Santander alcance el 80%.