¿Es malo que me truenen los huesos?: esto explican expertos

Sucede que vamos caminando o que doblamos la rodilla y que suena. Esto puede ocurrirle varias veces o quizás en uno que otro momento. A medida que van pasando los años y la edad se aumenta la probabilidad de que sea más recurrente. No obstante, a esto se le llama médicamente como, “crepitación”, que se describe como, “chirrido, o sensación que se siente en una articulación al moverla”, de acuerdo con Complete Orthopedics.

Ahora, ¿es un signo de alerta que tener de forma frecuente estos chasquidos? Aquí se lo explicamos.

¿Qué significa que te truenan mucho los huesos?

De acuerdo con la Organización Aurora Health Care, los sonidos en articulaciones en las zonas del hombro, rodilla y codo, pueden ser aire que se introduce entre estas y provoca este sonido. Sin embargo, cuando ya es recurrente o siente un ligero dolor cuando se provoca este sonido, puede ser signo de desgaste de la articulación o, incluso, una lesión.

Algunas de las lesiones más frecuentes que se generan y que provocan estos ruidos son dislocaciones, esguinces, contusiones, tendinitis, entre otros. Algunas de estas dolencias pueden ser curadas con tratamientos fisioterapéuticos hasta con cirugías que requieren de menor o mayor impacto en las uniones de los huesos.

Dentro de estas lesiones, se categorizan las que son causadas por un exceso de carga en una articulación, lesiones traumáticas que fueron generadas por un golpe directo, lesiones degenerativas que son provocadas por enfermedades de base como la artritis o lesiones inflamatorias.

¿Por qué es malo crujirse las articulaciones de los huesos?

En diversos estudios, se ha identificado que no hay una relación entre tronarse los dedos y tener artrosis. No obstante, no se descarta que sí se puede experimentar hinchazón en la mano y una tendencia a tener menor capacidad de fuerza de agarre.

Ahora, aquí hablamos de las muñecas o los dedos, pero, en el caso del cuello y la columna vertebral, puede haber complicaciones como dolor de cabeza, hormigueo en los pies o manos y, hasta incluso, mareo, cuando se manipula mal. De hecho, al ser articulaciones mucho más grandes, se puede afectar los tendones y músculos, si hay este tipo de sobreesfuerzos día a día.

Aunque pueda ser una exageración que hacer traquear los huesos es malo, más que todo, de acuerdo con lo que indica el quiropráctico Matthew Cavanaugh, es que esto puede ser negativo desde que no haya una buena rotación de la articulación y se excede fuerza sobre esta.

¿Qué es bueno tomar para que no truenen los huesos?

El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Músculo-esqueléticas de Estados Unidos señala que es bueno consumir alimentos y suplementos que contengan calcio y vitamina D. Esto, ya que haría que los huesos se fortalecieran y que se evitarán dolores, sonidos de las articulaciones y osteoporosis.

Según esta entidad, dependiendo de la edad, se debe consumir diariamente una cantidad específica de calcio y vitamina D. Exactamente son mil miligramos los que tienen que ingerir al día un adulto entre 19 a 50 años de edad. Después de ese tiempo, la cifra aumenta por el envejecimiento de los huesos.