El Hospital San Rafael de Tunja enfrenta crisis por sobreocupación: Llamado a la comunidad

Tunja

El Hospital San Rafael de Tunja atraviesa una de las crisis más severas en su historia reciente, con una ocupación que supera el 600%. La alta demanda de atención médica ha llevado al colapso del servicio de urgencias, lo que ha provocado un llamado urgente a la ciudadanía por parte de Germán Pertuz, gerente del hospital.

“Ha sido una semana muy difícil para el personal de urgencias del hospital. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que utilice los servicios de salud de manera racional”, señaló Pertuz, explicando que, aunque están comprometidos en atender las necesidades de salud de la población, muchos pacientes que no requieren atención urgente están saturando el sistema.

El gerente destacó que el Hospital San Rafael ha aumentado significativamente su capacidad instalada en el último año, con la contratación de más médicos especialistas y la mejora de las condiciones de seguridad para los pacientes. No obstante, este esfuerzo no ha sido suficiente para hacer frente a la creciente accidentalidad, que no solo proviene de Tunja, sino también de municipios cercanos como Ventaquemada, Soracá y Motavita.

En lo corrido del mes de octubre, en lo que corresponde al triage 1, 2 y 3 es el 86% de las consultas, “en el año 2022 a corte de septiembre, atendimos 38.000 consultas, en 2023 a 45.200 consultas, y a 30 de septiembre de este año hemos atendido a 54.000 consultas, lo que representa un incremento significativo”, informó Pertuz. A pesar de estos esfuerzos, el hospital enfrenta dificultades para manejar la sobreocupación, razón por la cual avanza en la construcción de la Torre 2, que ya ha superado el 25% de avance y se espera esté lista en aproximadamente un año y medio.

Pertuz también hizo un llamado solidario a la ciudadanía: “Si no necesitan atención en urgencias, les pedimos que no colapsen el servicio. Estamos operando por encima de nuestra capacidad y es fundamental que los espacios sean utilizados por quienes realmente lo requieren”.

El gerente reiteró la importancia de la construcción de la nueva infraestructura para aliviar la carga actual del hospital y mejorar el servicio a largo plazo, mientras tanto, pide paciencia y colaboración a los usuarios del sistema de salud.