Imputación del CNE, ¿significa un punto de inflexión para el Gobierno?

En Hora20 el análisis a los efectos políticos de la decisión del CNE de abrir investigación formal al presidente Gustavo Petro, el discurso de golpe de Estado, el efecto en las instituciones y el punto de inflexión que significa para el gobierno. Después, el análisis a la renuncia de presunción de inocencia del secretariado de las Farc ante la JEP y el propósito de esta idea.

Lo que dicen los panelistas

Tatiana Dangond, columnista de El Heraldo, abogada especialista en Derechos Humanos y Magíster en Administración Pública, planteó que en lo jurídico es cuestionable la decisión del CNE, “la investigación debió ir en contra de miembros de campaña y no contra el Presidente, pero esa decisión del CNE está amparada en el pronunciamiento del Consejo de Estado”. También manifestó que si se habla de control de convencionalidad, un concepto que cree, el presidente Petro conoce bien en el Sistema Interamericano por el caso Petro Vs. Colombia, “ahí se reconoce que un órgano administrativo no puede, ni mucho menos destituir un presidente”.

Resaltó que al país lo que menos le conviene es atacar la democracia o atacar al Presidente, “eso no le conviene ni a la oposición”. Sobre el punto de ir a la CorteIDH, planteó que si el Presidente acude al sistema, esta se pronunciaría a favor de Petro, “eso es positivo porque demuestra que hay mecanismos en lo internacional, que son garantistas de los derechos políticos”.

Eduardo Behrentz, presidente y miembro honorario del Consejo Superior de la Fundación Universitaria Colombo Germana, ingeniero civil, comentó que sí hay un punto de inflexión que se desata por decisión del CNE, un escenario que asegura, el Gobierno estaba buscando como excusa, “discurso de golpe blando es para hablarle a sus bases y de alguna manera prepara la campaña del 2026″. Resaltó que el Presidente es bueno en la confrontación, en el debate y es bueno haciendo oposición al propio gobierno, “le gusta la calle y ahí está muy cómodo y no tanto en el ejecutivo, con eso, quedamos en manos de los ministros”.

Por último, dijo que lamenta el llamado a la movilización que hace el Presidente, “el tema de volver a la calle, regresar a lo del 2021, la economía es frágil y ahora vuelve a decirse que el país se paraliza; eso es una irresponsabilidad histórica”.

Para Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Polo Democrático, se ha fraguado un golpe blando, “las altas cortes eligen dos opositores para la terna a Procuraduría, ¿cómo dos candidatos de Vargas Lleras son escogidos por las altas cortes?” Además, aseguró que el golpe bando consiste en crear un clima y de revestir acciones en contra del gobierno de legalidad utilizando organismos públicos del poder. De hecho, contó durante el programa que periodistas lo llamaron a preguntarle si el presidente del Senado puede ser presidente de la república en diciembre, “en el pasillo del congreso se habla de eso y que es auspiciado por él mismo; eso nos dice que se fragua algo en el país”.

Carolina Giraldo, representante a la Cámara por la Alianza Verde, destacó que son momentos donde se necesita calma, “lo que ha dicho el Presidente es desproporcionado y apresurado al decir que hubo golpe de Estado. Ahora dice que va por el poder, ¿qué significa eso?” También destacó que el CNE no va a tumbar al Presidente, ni lo puede destituir, “¿Dónde está el golpe de Estado? El Congreso es el que puede hacer un juicio, pero no veo los ánimos para que se dé ese trámite”.

Manifestó que es muy distinto lo del Petro alcalde al momento que vivimos hoy, “la gente quiere decir que es lo mismo y que toca salir a defenderlo porque lo van a sacar del poder, pero no, falta mucho para eso”.