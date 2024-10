Con aplicativo móvil Hospital Mental de Filandia caracterizará a pacientes de salud mental

ARMENIA

El hospital Mental de Filandia ahora cuenta con aplicativo para caracterizar los pacientes

En el día mundial de la salud mental, se llevó a cabo un foro sobre la importancia de la prevención, la información y la comunicación sobre la salud mental en el departamento del Quindío y las estrategias para hacerle frente a las diferentes patologías que se presentan en la región.

Juan Carlos Patiño, gerente del hospital Mental de Filandia señaló “queremos entregarle al departamento del Quindío un gran insumo, vamos a poder entregarle a la salud mental del Quindío un aplicativo para caracterizar la población que ha sido atendida por el hospital mental, donde se encuentra ubicada, qué tipo de patología, qué tipo de sustancias psicoactivas viene consumiendo para en días posteriores ir a atender a esta población hacerle el seguimiento.

Y agregó “en los últimos meses se han aumentado los indicadores del hospital en el mes de agosto tuvimos un incremento del 13% de pacientes nuevos que asisten a consulta tanto de Psiquiatría como de Psicología y el mes inmediatamente anterior, o sea, julio tuvimos un aumento del 11% lo que se va a desbordar el número de atención.

Aplicativo móvil

Estamos buscando en todo el departamento del Quindío a que las personas accedan al servicio del hospital mental, pero tenemos que tener un plan de choque para atender nuestra población en sus territorios en sus municipios para poder trasladar nuestra unidad móvil tenemos este aplicativo y poder identificar cuántas personas de la cordillera asisten al hospital y se han atendidos ya sean el hospital de Buenavista de Córdoba o Génova o de Pijao.

Necesitamos este aplicativo para poderle hacerle un seguimiento a nuestros pacientes porque usted sabe sucede lo siguiente nuestro paciente, volvemos a tener información de nuestro paciente cuando está hospitalizado, dónde está el seguimiento cuál es control? Estamos haciendo ese aplicativo lo necesitamos para hacerle el seguimiento para que no vuelva a colapsar nuestro sistema para que no sea

Contexto de salud mental

Tenemos una gran dificultad, los estudios de la Universidad del Quindío lo demuestran que tenemos históricamente una gran deuda y me devuelvo al año 1999 25 de enero terremoto quien atendió la salud mental, quien se preocupó por ese tema, reconstruimos toda la parte de infraestructura, pero dejamos de un lado el tejido social y por eso tenemos la situación actual.

Pero también con estudios de las diferentes universidades de la academia que nos demuestra las patologías duales asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, pero posteriormente se vino la pandemia también los estudios a nivel mundial nos dijeron bueno pilas con la salud mental y una agravante en el país fue el estallido social que tuvo posterior al levantamiento del aislamiento y por ende podemos identificar que las cifras van a aumentar y día tras día.

Formación a los cuidadores

El gerente del hospital mental de Filandia, Juan Carlos Patiño explicó “estamos atendiendo a nuestros pacientes, pero pregunta quién atiende la salud mental del padre que atiende a su hijo que está en calle hace 10 a 15 años que tiene una patología de salud mental será que su condición de salud mental es Apta, quién se ha preocupado acá en el hospital mental también vamos a iniciar con la capacitación para cuidadores de pacientes con patologías de salud mental.

Alto consumo de estupefacientes

Muy grave las cifras que reportan los índices del aumento en el consumo de sustancias psicoactivas hace poco tuvimos un trabajo de campo con el hospital mental asistimos, la primer fiesta electrónica en Cenexpo y pudimos identificar que las drogas que se están utilizando no son las que los jóvenes comercialmente están comprando lo que genera una gran dificultad para los tratamientos por parte de psicología o psiquiatría descomposición del tejido social que afecta de manera directa y contundente en nuestra salud mental

Familia afectada

El gerente contó una anécdota “hace poco una imagen en el hospital mental ahora del mediodía salgo del hospital y me encuentro la madre de uno de nuestros usuarios paciente con patologías esquizofrenia, llorando, me siento la escucho aproximadamente 20 o 30 minutos donde ella me dice que no da más, no puede más, los maltratos de su hijo físicos y verbales que te afectan de manera contundente la psicología, la salud mental de esta paciente, me decía yo no doy más señor y me abrió una gran inquietud que estamos haciendo nosotros por el cuidado de estas personas por eso nuestro plan de desarrollo que hemos establecido el trabajo mancomunado con nuestras familias, las familias de los pacientes que atendemos y nuestro entorno porque hay condiciones que hay que atender y que la comunidad debe entender y debe estar capacitada para enfrentar estos temas.

¿Cuánta gente recibe atención del hospital?

El reporte que tenemos del último trimestre fueron 5.968 atenciones en consulta externa, que es altísimo, de todas las edades primordialmente se presenta más hombres que mujeres que es algo muy particular para nuestra región porque en otras regiones acuden más al servicio de las mujeres que los hombres acá en el Quindío sucede algo completamente diferente pero también hay una asociación con el consumo de sustancias psicoactivas más consumo de sustancias psicoactivas en hombres y por ende afectación en la salud mental.