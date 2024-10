Tribunal tomó medidas estrictas para proteger a los caballos cocheros en Cartagena

Cartagena

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a favor de los derechos colectivos al ambiente sano y la protección de los caballos utilizados como animales de tracción en Cartagena, tras confirmar casos de maltrato animal.

La sentencia señala que “las autoridades locales vulneraron estos derechos al no garantizar el bienestar de los equinos, quienes padecen desnutrición, agotamiento y falta de cuidados”.

En su sentencia, el Tribunal ordenó a la UMATA realizar exámenes médicos a los equinos, permitiendo solo la circulación de aquellos en condiciones óptimas, y a la Policía Nacional vigilar para prevenir el maltrato.

En el fallo se detalla que la Secretaría Distrital de Ambiente supervisará el descanso e hidratación de los caballos, mientras que se implementará una línea de denuncias y un comité de verificación para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

“Solo aquellos equinos que obtengan el visto bueno por parte de la Umata, tras cumplir con los estándares establecidos, estarán autorizados para circular como animales de tracción. Esta medida es fundamental para garantizar el bienestar de los animales y asegurar que su uso en actividades de tracción se realice en condiciones adecuadas”, explicó el Tribunal.

También conminó al DATT, dar cumplimiento a la regulación emitida por el Ministerio de Transporte y a aquellos coches que no se encuentren registrados no podrán ejercer la actividad, seguido de aquellos que no cumplan con los cuidados para su bienestar.

Esta sentencia se da luego de que un grupo de ciudadanos presentó una demanda en contra del Distrito, con el propósito de que se garanticen los derechos colectivos al medio ambiente sano, al derecho al bienestar de los animales, a la moralidad administrativa y al orden público.