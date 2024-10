Movimiento Estudiantil de UdeA anunció marcha regional por la educación superior pública

Medellín, Antioquia

Con banderas, pancartas, actividades y música, integrantes de la comunidad educativa de la Universidad de Antioquia realizaron una toma cultural en la conocida como Plaza Barrientos, cercana al acceso por la calle Barranquilla, en su sede de Medellín. Esto lo hicieron con el objetivo de preparar lo que nombraron como la marcha regional por la educación pública que realizarán el jueves 10 de octubre y que atravesará la capital antioqueña, desde el Parque de los Deseos hasta el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Con esta manifestación el estudiantado busca hacer un llamado al Estado, a la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín para encontrar soluciones frente a la desfinanciación no solo de la UdeA sino de todas las universidades e instituciones universitarias públicas de la región.

Juan Manuel Muñoz, estudiante de la UdeA, y parte de la coordinadora multiestamentaria del Movimiento Estudiantil, explicó las razones por las cuales estudiantes no solo de la Universidad de Antioquia marcharán por las calles del distrito en defensa de la educación pública.

“En este momento tenemos confirmada la presencia tanto del ITM, el Pascual Bravo, del Colegio Mayor, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que vamos a estar marchando. Arrancaremos aquí en la Universidad de Antioquia, otros arrancarán desde el sur y desde Robledo, en conjunto caminaremos hasta La Alpujarra, donde estaremos exigiéndole tanto a la Alcaldía de Medellín como a la Gobernación de Antioquia, unas respuestas claras que hasta el momento no hemos obtenido frente a la crisis financiera que atraviesa la universidad y que hasta el momento ellos no han dado ninguna respuesta ni han mostrado voluntad política a pesar de las reiteradas invitaciones a que se apersonen y a que se interesen por la universidad que tanto le ha dado al país y a la región”.

La concentración de la marcha está pactada para las 10 de la mañana, y el recorrido inicia desde el Parque de los Deseos, contiguo a la UdeA; partirá hacia la estación Prado del Metro, luego llegará al Centro Administrativo La Alpujarra donde se realizará un plantón. Posteriormente continuarán por la avenida El Poblado y finalizarán en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

“Alcalde, revise el correo”

El señor Muñoz, en vocería del movimiento, reveló que ellos sí habían invitado al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y que dicha invitación fue enviada a los correos de las entidades. A pesar de esto, de manera pública reiteraron su invitación a los mandatarios para que asistan a la próxima asamblea multiestamentaria el 22 de octubre.

“El llamado que le hacemos es que revise el correo, porque efectivamente les enviamos la invitación tanto por el correo institucional, el correo institucional oficial de cada uno de los gobernantes, como por el sistema de solicitudes, quejas y preguntas que tiene tanto la Gobernación como la Alcaldía. Creo que es descarado decir que no lo sabían porque no es una noticia que no haya salido en los medios, pero reiteramos la invitación a pesar de los desplantes que nos han hecho, reiteramos la invitación a que se acojan los llamados que nos han hecho nosotros como comunidad universitaria, inclusive el Ministerio que los invita a sentarse”.

Por último, desde el Movimiento Estudiantil expresaron su rechazo al prejuicio que según indicaron ha sido difundido por mandatarios y concejales de la ciudad, en calificar a la comunidad universitaria como parte de grupos radicales, violentos y subversivos. Aseguraron que el único objetivo de las manifestaciones es defender la educación pública.