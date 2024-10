Continúan protestas de comunidades campesinas en zona rural de Sardinata

Cúcuta

Campesinos del municipio de Sardinata en Norte de Santander realizan una protesta en la vía nacional que conduce a la Costa Caribe.

Aproximadamente 150 personas de las veredas de este municipio salieron a la vía para manifestar su inconformismo a presuntos incumplimientos del gobierno departamental, a su adición en el llamado Pacto Catatumbo, con el fin de obtener inversión social.

“Tenemos algunas intermitencias de tres horas para llegar a un acuerdo con el gobierno, nosotros somos unas personas pacíficas, la gente campesina es gente de paz, pero a veces no nos dejan salida, y nos atropellan con el lenguaje, desconocen el proceso, y como vocero de los campesinos debo decir que no se sienten identificados con la situación que se está viviendo en el territorio” dijo a Caracol Radio Darwin Contreras, presidente de la Asociación de Campesinos de Las Mercedes.

En días anteriores se tomaron un predio propiedad de la Alcaldía que han venido usando como punto de concentración, mientras esperan la presencia del gobernador y el ministro del interior.

“Nuestras exigencias son claras y no es algo que esté fuera del marco, pedimos que se nos reconozca, se nos acepte y se nos de ese derecho de igualdad a la hora de la toma de decisiones, llevamos tres días pidiendo que el gobernador nos atienda, pero eso es algo que nos disgusta, porque no debemos estar pidiéndole el favor que nos atienda, pero solo no se sienten preocupados, que está en reuniones con los ministerios, pero la comunidad debe ser más importante, por eso las comunidades han tomado esta medida de hacer un asentamiento campesino hasta llegar a un acuerdo con ellos, que sepan que tenemos la capacidad de decidir y de escuchar, que sepan que los campesinos no son brutos” puntualizó Contreras.

Llaman a la comunidad y a los conductores a tener paciencia y apoyar estas muestras de rechazo que afirman continuarán hasta obtener respuesta a su pliego de peticiones.