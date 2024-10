Siguen los líos en la ESE Santiago de Tunja

Tunja

No paran los inconvenientes en la ESE Santiago de Tunja y nuevamente las temporales vuelven a estar en la lupa por las deudas que tienen con algunos trabajadores o por otro tipo se circunstancias. Esta vez, la temporal Horizonte, que reemplazó a Tempolab, al parecer no les paga los salarios a sus empleados como debe ser.

Según lo que se ha podido conocer, la temporal W Colombia al parecer todavía tiene algunas deudas pendientes de salarios con unos empleados, mientras que Tempolab, presuntamente ya se habría puesto al día con el pago de las liquidaciones, pero ahora los ojos están puestos en Horizonte ya que según se ha dicho no estarían pagando los recargos como señala la ley.

“Empecemos con W que a hoy le debe sueldos a algunos de los profesionales de la salud y algunos de los empleados del hospital, sin que esto tenga ningún tipo de control, ni ningún tipo de resolución y esto ya se había planteado en el Concejo a comienzo de año y sin embargo ya pasaron los plazos y no se les ha pagado a estos empleados. Luego llega Tempolab, una empresa que creería que a hoy ya cumplió con retrasos sobre la liquidación de los empleados y a esto llega una nueva temporal, que si mi cabeza no me falla se llama Horizonte con unas tarifas que no es lo que el personal de salud o el talento humano de salud requiere para las actividades que ellos manifiestan, ni tampoco está en el marco de lo legal”, señaló el concejal Julián López Leyton.

De acuerdo con López, la temporal Horizonte no les paga a los trabajadores los salarios acordes con la ley.

“Tempolab, dentro de la información que manejo, a hoy ya tiene al día el pago de liquidaciones, pero obviamente no los exime porque pagaron de manera extemporánea. Y ahora en este momento que llega la nueva temporal Horizonte, las tarifas que ellos quieren o proponen pagarles a los empleados, bajo una coacción de diferentes personas dentro de la institución, no son las que legalmente se les debieran pagar frente a los recargos, ahí entra el tema de la parte laboral de lo que son recargos nocturnos, las horas extras, los dominicales, los festivos, esa parte hasta donde me informaron a mí, no se estaba pagando de la manera que se debe pagar. Pero es que esto se acabaría si tuviéramos una contratación directa, eso lo he dicho siempre, yo no veo cuál es el problema si es que instituciones privadas contratan de manera directa su talento humano y no entiendo porque acá en lo público no se dar ese tema”, apuntó.

Los problemas en la ESE irían más allá

La situación económica no sería la única que se estaría presentando en la ESE Santiago de Tunja con los empleados, ya que de acuerdo con algunas denuncias que hemos conocido, se estarían presentado malos tratos por parte de directivos y coordinadores.

“A mí me llegó una carta hecha por las diferentes personas que trabajan en la ESE, que con tristeza ve uno como los mismos colegas o las mismas personas de salud que llegan a tener un cargo de coordinación o directivo empiezan a tener unas conductas que no son para nada coherentes en este sentido, entonces vemos como empiezan a presionar los empleados a arrinconarlos de alguna manera, incluso despidos por haberse pronunciado por las inconformidades que se estaban dando y tener el caso de una renuncia motivada que eso ya va en términos legales más avanzado”, afirmó el concejal López Leyton, quien indicó además que estarían haciendo una contra carta para que los empleados la firmen.

“Sé de una buena fuente que me ha contado que ahora están haciendo una contra carta, pero esta contra carta va coaccionada, o sea los empleados firman porque es que la necesidad de trabajar es muy necesaria y se utilizan estas cosas para hacer que la gente haga lo que el directivo quiere que se muestre a la comunidad y tristemente la realidad de ello es otra y es muy complejo. Sé que las personas que estuvieron involucradas o que fueron nombradas en la primera carta de los trabajadores han estado buscando que de alguna manera se limpie el nombre o se desvirtúe lo que ellos en un comienzo denunciaron y obviamente la gente se está retractando o firmando esta carta por el temor a ser despedidos”, recalcó.

El concejal Julián López hizo una solicitud al Concejo Municipal para que se cite a la corporación a control político a los directivos y coordinadores de la ESE Santiago de Tunja para conocer de fondo lo que está sucediendo en la entidad.