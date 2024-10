Santandereano que cayó de un edificio en Miami salió del coma ¿qué dijo?

Bucaramanga

Después de 15 días de ser sometido a más de 7 cirugías y de aferrarse a la vida, Didier Martínez, el joven santandereano que cayó de un noveno piso en un alto edificio en Miami, Estados Unidos, salió del coma inducido.

El universitario habló después del reencuentro con su hermana Lady Martínez, quien logró viajar a La Florida con una visa humanitaria; dijo que se siente agradecido por tener una nueva oportunidad de vida y por sentir el apoyo de sus compañeros y docentes de la Universidad de Santander (UDES) en donde estudia Ingeniería Civil.

“Quería agradecerles, ahorita me estoy enterando, mi hermana me cuenta y me muestra todo lo que cada uno de ustedes ha hecho para ayudarme en este proceso. De verdad que estoy muy alegre, nunca pensé contar con tanto apoyo, estoy demasiado feliz, demasiado alegre saber que no solamente estudié en la mejor universidad de Bucaramanga, sino también creé una familia, así que por el momento no puedo hablar mucho por mi recuperación, pero quiero que sepan que me encuentro bien, que poco a poco voy mejorando y que pronto nos veremos por allá, en la UDES, para contar mi historia de vida”, dijo Didier Martínez.

👉#VIDEO | Hermana del santandereano que cayó de un piso 9 en Miami, Estados Unidos, se reencontró con el joven universitario.



La mujer pudo viajar tras obtener una visa humanitaria que le permitirá estar presente en la recuperación de su hermano de 28 años. pic.twitter.com/tUzthUPzLG — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 8, 2024

Didier Martínez, el joven de 28 años que había viajado hace seis meses a Estados Unidos a estudiar inglés, aún permanece hospitalizado en Miami.

Su familia espera que cuando puedan darle de alta, su recuperación continúe en Bucaramanga rodeado de sus padres y allegados.