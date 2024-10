No responde a necesidad del mercado: abogado laboral sobre reforma laboral para mujeres

No responde a necesidad del mercado colombiano: abogado laboral sobre reforma para mujeres

La reforma laboral, la cual está siendo discutida hoy en el Congreso de la República, propone que las mujeres se pueden tomar una licencia por dolores menstruales acusados por endometriosis diagnosticada. Carlos Prieto, abogado laboral de la Universidad Javeriana y quien fue entrevistado en 10AM, explicó que esto corresponde a una tendencia de gobiernos iberoamericanos para la reivindicación derechos a minorías, pero, “no responde a la realidad de un mercado como el colombiano, donde las mujeres se encuentran con unas brechas de empleabilidad por temas de género”.

El jurista afirmó que las trabajadoras tienen más dificultades para encontrar trabajo en Colombia por la maternidad, las labores del cuidado y la cantidad de trabajo que realizan en sus hogares. Agregó que la menstruación, “no implica enfermedad” y que afectaría la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, que sería una forma de generar igualdad material.

Para pedir esta licencia por dolores menstruales, habría dificultades en cuanto a su trámite, porque, “no está condicionado como una incapacidad médica cualquiera, porque la menstruación de una mujer es un proceso normal”. Esto sería, “discrecional” y dificulta la corroboración del estado real de la empleada.

Además, señala el experto que, durante el tiempo que dure el periodo, las empresas no podrían contar con esa fuerza laboral. Esto sumándole que, no sería solo una, sino que además, “cuando hay mujeres juntas, los periodos se empiezan a sincronizar y no se podría contar con empleadas porque están haciendo uso de sus licencias”.

Las empresas, de ser aprobado este artículo que permite este permiso, deberán buscar reemplazos con el fin de que no haya contingencias. Prieto señaló que, “esto sería un incentivo perverso para la contratación de mujeres”, debido a que, sería una carga administrativa e incluiría criterios subjetivos para contratar o no a una mujer.

Noticia en desarrollo...