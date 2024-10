Netanyahu quiere una victoria total y eso es una tontería absoluta: Shlomo Ben Ami

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, el exministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, planteó que el mayor problema que ve de la guerra en Israel es la falta de un objetivo político, “la guerra se ha convertido en algo más amplio de lo que se pensaba al inicio y creo que en gran parte al anillo de fuego lleva a Israel a luchar en siete frentes: Hamás, Hezbolá, Hutíes, milicias chiíes de Irán, las de Siria e Irán mismo”.

En ese sentido, manifestó que Israel lucha en una guerra que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, “el taques de misiles balísticos sobre el país los vemos desde Gaza, Irán y Yemen”.

Manifestó que él representa un Israel que no soporta a Netanyahu, “este personaje antes de la guerra fue un peligro existencial para el Estado de Israel”, además, comentó que ahora que el país está en guerra, Netanyahu sabe que si presenta un proyecto político o juego final político, se le disuelve la coalición y por eso no lo hace, “este es un tango de sangre donde hay más de un partner, no es Netanyahu solo, es si Irán quiere reconciliarse con el Estado judío o si Hezbolá dejará de lanzar misiles o si la ONU se convertirá en una organización útil”.

Planteó que a través de la historia, la diplomacia nunca tuvo éxito antes de la guerra, “siempre fue después de la guerra y sé que va a ser difícil para un estudiante de relaciones internacionales encontrar un caso en el que la diplomacia tiene éxito antes de la guerra”.

Por otro lado, dijo que esta guerra tendrá que llegar a un momento de agotamiento en que no la ONU, pero sí un poder hegemónico como EE. UU., que pueda poner sobre la mesa una salida diplomática, “en el sur del Líbano debe haber una fuerza de interposición de la OTAN, una fuerza seria y no de la ONU”, en ese sentido, recalcó que es necesario que haya objetivo político.

Por último, dijo que Netanyahu no parece ser un interlocutor abierto a acuerdos políticos, “él habla de algo absurdo en estas condiciones que él llama una victoria total; eso no existe en la guerra, en guerras asimétricas se pueden dar golpes y diezmar al enemigo, pero toca sentarse a la mesa”. Además, señaló que Netanyahu quiere una victoria total y que eso es una tontería absoluta, “este tipo de guerras no se pueden ganar, toca dar los golpes necesarios y en un momento dado, sentarse a negociar”.