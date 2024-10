DT de Always Ready le dejó un consejo a la Selección Colombia para ganar en Bolivia

El tema de la altura, cuando de visitar a Bolivia por las Eliminatorias se trata, es uno de los principales protagonistas. En esta oportunidad se aborda mucho más, pues el entrenador, Óscar Villegas, decidió cambiar la sede de la localía de La Paz (3.600 metros sobre el nivel del mar) a la ciudad cercana de El Alto (4.100 metros).

En diálogo con El VBar Caracol, el técnico de Always Ready, Facundo Biondi, club que hace de local en el Estadio Municipal De El Alto, se refirió justamente a la altura. Destacó el hecho de poder llegar con varios días de anticipación para adaptarse, así como dio algunas claves para que los equipos visitantes puedan optar por quedarse con los tres puntos.

“Es una dificultad la altura en El alto, necesita un tiempo de adaptación. Luego de un tiempo de adaptación, te puedes acomodar, pero si no tienes una adaptación previa, es bastante complicado”, inició diciendo al respecto el técnico argentino de 32 años.

¿Qué es lo más difícil?: “Lo que más se complica es sostener muchos esfuerzos seguidos, esa es la complicación más grande, a media que pasan los minutos y los desplazamientos son largos, ahí se empieza a sentir”.

Los días ideales para la adaptación: “Para estar bien adaptado, lo de 21 días es lo más parecido a lo natural. El proceso de selecciones no lo permite y yo vendría a pasar la mayor cantidad de días posibles para conocer el tema de la altura, porque lleva tiempo. En caso personal, apenas me bajé del avión, fue el momento en el que peor me sentí, no recomendaría bajar del avión y jugar”.

Un ahogo permanente

Biondi manifestó que resulta complicado para los equipos que van del llano, pues el ahogo que se siente es constante y más cuando se realizan esfuerzos prolongados.“El cuerpo se siente distinto y trabaja distinto. En cuanto al juego, lo que se siente es un ahogo permanente donde no te puedes recuperar. Cada vez que haces un esfuerzo cuesta el doble, el juego no permite tanto tiempo de recuperación”.

“El problema es respiratorio porque no te puedes recuperar. El equipo que viene del llano, lo siente mucho, y el tema del balón es realmente algo que se siente, el pique es distinto, la pelota va más rápido y complica a los arqueros. Le pasó a Venezuela acá, el remate de Ramiro Vaca, el arquero casi no la vio”, añadió.

Se le saca ventaja a la altura: “Si se saca ventaja, principalmente con los equipos que son del llano, acá en la Liga, es similar porque son pocos los equipos del llano. Hay un punto que no hablamos y es que la selección boliviana, tiene un buen nivel de futbolistas y sumarle la altura, se hace más complicado”.

La elección de Colombia de ir a Cochabamba primero: “Yo me hubiera venido a La Paz y hubiera ido a conocer el lugar, había subido en algún momento. Nosotros apenas llegamos, el equipo no venía entrenado en El Alto y fuimos a la primera fecha y parecíamos visitantes. Eso marca una diferencia”.

La jerarquía individual puede ser determinante: “Hay dos selecciones que son realmente demasiado competitivas, que son Argentina y Colombia. Con jerarquía individual pueden llevarse algo, pero va a ser muy complicado, porque la altura juega y Bolivia tiene una selección en gran nivel”.

La Paz no es lo mismo que El Alto: “Colombia tiene futbolistas de primer nivel y un banco que otras selecciones no lo tiene, en ese recambio pueden llegar a equiparar. Colombia ha ganado en La paz, pero no es lo mismo La Paz que El Alto, El Alto se siente mucho más”.

Recomendación a Lorenzo: “Los futbolistas que entrenan normalmente en la altura, pueden acomodarse mejor, más allá de que yo no sacaría a los jugadores de un nivel espectacular y que están en Europa, porque esos futbolistas terminan ganando el partido. James con espacio puede rematar de cualquier lado y convertir, yo no los sacaría, más allá de poder rodearlos con algunos que juegan en altura”.

¿Cómo plantear el partido?: “Hay dos cosas fundamentales, los primeros minutos del primer tiempo y los primeros del segundo tiempo, donde hay mayor ahogo y hay mayor desgaste, esos minutos, si Colombia logra pasarlos, se puede acomodar. Yo haría que pasen los minutos y se generarían buenas transiciones y aprovecharía la velocidad que tienen adelante”.