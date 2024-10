“Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia”: Petro sobre CNE

Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Luego de que las mayorías del Consejo Nacional Electoral aprobaran la ponencia con la que se abre una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y su campaña, por violación de topes electorales, el mandatario se pronunció y aseguró que ha empezado el golpe de Estado en Colombia. Hizo desde ya un llamado a sus bases para que se movilicen en protesta.

“Les importó un bledo la sentencia. Están intentando quitarle el derecho político a la gente que votó por Petro, once millones y medio de personas, ni más ni menos. Y el derecho político a Petro porque es ¿diferente? Porque no se calla, porque dice verdades, porque intento que haya justicia en este país, que la gente pobre tenga un lugar y deje de ser pobre, los jóvenes tengan una universidad y las mujeres dejen de ser vejadas a través de sociedades machistas y tengan igualdad y no les gusta, como no les gustaba Gaitán, como no les gustaba el pueblo libre”, empezó señalando el mandatario.

Desde El Carmen de Viboral, el presidente reconoció que “nos han puesto en un momento difícil, grave”, debido a que, a su juicio, es evidente que “van es a un golpe de Estado; no somos bobos para no saberlo. No es un golpe de Estado de antaño de militares, cañones y tanques (...) El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga”.

Sobre los magistrados que votaron a favor de esta ponencia que formula cargos en contra suya y del exgerente de campaña, Ricardo Roa, el presidente dijo que “cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia”. Por lo mismo instó a la ciudadanía a salir a protestar: “llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado, aquí no hay un pueblo aterrorizado. Los peores bandidos usan corbata, están en escritorio y se roban el dinero público”.

Anticipándose a esas movilizaciones, que asegura van a ser ‘masivas’, el mandatario le ordenó “al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo, y va a haber movilización del pueblo, claro que sí, y grande, inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia”.

El mandatario, minutos después de su intervención, trinó solicitando a las organizaciones populares entrar en asamblea permanente y al cuerpo diplomático una reunión en pleno “para explicar al mundo” por qué la acción del CNE representa un golpede Estado.