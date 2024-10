Bucaramanga y Millonarios definen el último equipo en cuartos de Copa: Hora y dónde seguir

Bucaramanga y Millonarios se enfrentan esta noche en el estadio Américo Montanini la capital santandereana, a partir de las 8:00PM, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia. La serie entre amarillos y azules se encuentra empatada 0-0.

Tras un partido opaco y poco vistoso en la capital del país, con un resultado favorable para los dirigidos por Rafael Dudamel, el último equipo que estará en la próxima instancia del certamen se definirá este martes.

Pasto espera por su rival

América Vs. Cali, Chicó Vs. Medellín y Jaguares Vs. Nacional son las series de cuartos de final de la Copa Colombia que ya han quedado definidas. Deportivo Pasto, quien eliminó sorpresivamente al Tolima, espera por su rival en esta instancia. Los juegos aún no tienen una fecha establecida.

Bucaramanga, que tras su duelo en Bogotá sumó un nuevo empate sin goles en su visita al Envigado, se encuentra fuera del grupo de los ocho parcialmente, ubicándose en la décima casilla de la tabla con 17 unidades, siendo desplazado por Junior, quien llegó a 19 unidades.

Millonarios, con novedades

Por su parte, el equipo de Alberto Gamero tendrá algunas novedades para este compromiso. Los bogotanos no contarán con Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas y Delvin Alfonzo, convocados a las selecciones de Colombia, Costa Rica y Venezuela, respectivamente.

En contraste, Millonarios recupera para este encuentro al portero Iván Mauricio Arboleda, lesionado desde el pasado 8 de septiembre, tras el empate 1-1 en Manizales, y quien esta noche sería nuevamente el arquero titular.

La posición de Alfonzo la tomaría el juvenil Carlos Sarabia; mientras que la duda pasa por la pareja de centrales, conformada por dos derechos, Andrés Llinás y Sergio Mosquera, o la inclusión de Jorge Arias con alguno de ellos dos.

El juego será dirigido por el árbitro Nolberto Ararat (Valle). Recordemos que para esta instancia del torneo no se cuenta con la presencia del VAR, situación que ya generó algunas molestias tras el partido de ida en Bogotá.

Posible formación

Millonarios: Iván Mauricio Arboleda; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Danovis Banguero; Félix Charrupí, Stiven Vega, Jhon Emerson Córdoboa, Juan José Ramírez, Daniel Felipe Ruiz; Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.