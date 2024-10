Afinia anuncia interrupciones programadas en Cartagena, Banco y Magangué

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar del 10 al 13 octubre. Estas acciones forman parte del plan de inversión destinado a proporcionar un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones, se requiere la interrupción del suministro eléctrico en los siguientes lugares y horarios:

Jueves 10 de octubre:

Cartagena

· De 6:10 a.m. a 7:30 a.m.: transversal 66 con diagonal 32, barrio Estela.

· De 6:20 a.m. a 8:00 a.m.: carrera 66 con calle 35c, barrio La Puntilla.

· De 7:00 a.m. a 8:15 a.m.: transversal 69 con diagonal 35, barrio Olaya.

Calamar

· De 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía: vía Barranca Nueva - Barranca Vieja y vía Yucal.

· De 6:00 a.m. a 6:30 a.m. y de 11:30 a.m. a 12:00 del mediodía: entrada vía Barranca Nueva, Casco Urbano de Barranca Nueva y sectores aledaños a la vía.

Magangué

· De 8:30 a.m. a 10:30 a.m.: carrera 27 con calle 21, barrio Pastrana.

· De 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía: barrio Macondo, carrera 39A sector El Prado.

· De 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía: Guamal, calle 9 con carrera 9, barrio 10 de Marzo.

Santana (Magdalena)

· De 7:10 a.m. a 9:10 a.m.: calle 1 con carrera 2, vereda Jaraba.

· De 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía: IED Antonio Brujes Carmona Sede La Batalla.

Viernes 11 de octubre:

Cartagena

· De 6:10 a.m. a 7:30 a.m.: carrera 68A con calle 34ª, barrio Olaya.

· De 6:20 a.m. a 8:00 a.m.: calle 42 con carrera 69, sector Zarabanda; barrio Olaya.

· De 7:00 a.m. a 8:15 a.m.: transversal 72 con diagonal 32E, barrio Nuevo Porvenir.

· De 12:10 p.m. a 2:55 p.m.: transversal 73 con diagonal 32, barrio Viejo Porvenir.

· De 12:40 p.m. a 1:40 p.m.: calle 40 con carrera 69 sector Zarabanda; barrio Olaya.

· De 12:50 p.m. a 1:30 p.m.: calle 35 con carrera 69B, barrio Olaya.

· De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.: calle 38 con carrera 70B, barrio Olaya.

· De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.: transversal 73 con diagonal 32D, barrio Viejo Porvenir.

· De 5:20 p.m. a 6:00 p.m.: calle 35 con carrera 69, barrio Olaya.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: corregimiento Bayunca, sectores: Calle San Antonio, El Torito, Calle Media Tapa.

· De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: El Bosque, Alto Bosque, Martínez Martelo, Sector Cartagenita, El Zapatero, Calle Buenos Aires, Pez Caribe, Bajo San Isidro, Sector Gustavo Lemaitre, Buenos Aires, Sector El Zapatero.

· De 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m.: Cartagena, Barrios: Martínez Martelo, desde la transversal 45A hasta la transversal 49 entre diagonal 21 y 21 (Avenida Buenos Aires).

· De 6:45 a.m. a 8:45 a.m.: carrera 56 con calle 2, barrio Albornoz.

Regidor

· De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.: corregimiento de San Antonio y sectores aledaños a la vía Santa Teresa – Regidor.

Cicuco

· De 12:00 del mediodía a 2:00 p.m.: calle 10B con carrera 2C Sector Caliza Disco Bar.

Magangué

· De 9:20 a.m. a 11:20 a.m.: barrio Sur carrera 4 con calle 4 Sector Iglesia La Nueva Jerusalén.

Mompox

· De 8:50 a.m. a 10:50 a.m.: calle 22 con carrera 3 sector Institución Educativa María Auxiliadora.

Rio Viejo, Arenal, Norosí y Morales

· De 7:30 a.m. a 4:30 p.m.: Línea-5103. los municipios: Río Viejo, Arenal del Sur, Morales. Corregimientos de Río Viejo: Hatillo, Cabadillo, Caimital, Macedonia, Norosí. Corregimientos de Arenal del Sur: San Rafael, Buenavista.

Banco (Magdalena)

· De 8:40 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 6 entre calle 6 y calle 7 sector Plaza Cultural José Benito Barros.

Santana (Magdalena)

· De 9:10 a.m. a 11:10 a.m.: barrio 20 de Abril carrera 8 con calle 8 Sector Iglesia de Jesucristo Monte Moriah.

· De 8:10 a.m. a 5:00 p.m.: Santa Ana (Magdalena), Barrios: Bellavista, Primero de Mayo, Veinte de Abril y Prado.

· De 1:00 p.m. a 3:00 p.m.: Santa Ana (Magdalena), Barrio 20 de abril calle 15C con carrera 10 Sector Corporación Educativa Cetec.

Sábado 12 de octubre:

Cartagena

· De 6:10 a.m. a 7:30 a.m.: carrera 64 con calle 34ª, barrio Progreso.

· De 6:20 a.m. a 8:00 a.m.: calle 31 con carrera 52 sector Barrio Escallón Villa.

· De 7:00 a.m. a 8:15 a.m.: carrera 64 con calle 33 sector Barrio Progreso.

· De 12:30 p.m. a 3:15 p.m.: calle 34 con carrera 65 sector El Progreso Barrio Olaya.

· De 12:40 p.m. a 1:40 p.m.: carrera 53 con calle 31 sector Barrio Escallón Villa.

· De 12:50 p.m. a 1:30 p.m.: Manzana 52 Lote 8 Sector Barrio Las Gaviotas.

· De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 64 con calle 35 sector Barrio Progreso.

· De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.: calle 32D con carrera 73D sector Barrio Las Margaritas.

· De 5:20 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 64 con calle 32 sector Barrio Progreso.

· De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Barrios: Nuevo Campestre, Vista Hermosa, Veinte de Julio Sur, Colinas de Villa Barraza, Luis Carlos Galán, Villa Rosa, Antonio José de Sucre, Diagonal 28 Manzana G Hasta Manzana F Henequén.

· De 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 3:00 p.m.: barrios: Arroz Barato, Henequén.

El Banco (Magdalena)

· De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: Agua Estrada, Algarrobal, Barranco de Chilloa, Belén, Botillero, Caños de Palma, Islitas, Pueblo Nuevo, Menchiquejo, Sabanas de Hatillo.

Domingo 13 de octubre:

Magangué

· De 7:20 a.m. a 5:00 p.m.: Barrios: Pueblo Nuevo, San Juan Bosco y Olaya Herrera.