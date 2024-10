Retiran cambuche construido por habitantes de calle en Av. Pedro de Heredia sector Bazurto

Cartagena

La labor de concientizar a los cartageneros sobre la buena gestión al momento de disponer de los residuos sólidos no para. La Secretaría General trasladó a sus supervisores de servicios públicos a la avenida Pedro de Heredia, a la altura del mercado de Bazurto, desde la intersección con el barrio La Quinta hasta Sanandrecito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mensaje transmitido a los comerciantes a lado y lado de la vía fue uno solo y contundente: “El objetivo de vivir en una Cartagena limpia y resplandeciente es de todos”. Se trató de una jornada pedagógica en la que se visitaron 30 locales comerciales en los que se les hizo hincapié a sus trabajadores sobre la importancia de no poner basuras en el separador de la avenida, respetar los horarios y las frecuencias de recolección y no contratar a personal no autorizado para botar los desechos.

En la información entregada a los comerciantes se destacó un dato: quienes incumplan con las normas se exponen a sanciones pecuniarias de hasta 16 salarios mínimos legales vigentes. El aviso también se compartió con los transeúntes a quienes se les hizo el llamado de no tirar las basuras a la calle.

Retiro de cambuche

Con el apoyo de la empresa de aseo Pacaribe y la Policía Nacional se hizo limpieza del separador y se retiró un cambuche que había sido levantado, con cartones, retazos de tela y otros residuos, por habitantes de calle, a la altura de la intersección de la avenida Pedro de Heredia con la calle que conduce al barrio La Quinta.

Con este operativo, Secretaría General se suma al bloque institucional que el Distrito ha diseñado para recuperar el espacio público y la seguridad en el mercado de Bazurto, con el propósito de promover una convivencia armoniosa y un entorno más saludable para todos los cartageneros.