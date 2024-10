En Bazurto 25 motocicletas fueron inmovilizadas tras operativos en carril ‘solobus’

Cartagena

Las medidas severas de control del DATT en el carril exclusivo de Transcaribe se mantienen.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En acciones realizadas en la Avenida Pedro de Heredia, sector Bazurto, fueron inmovilizadas 25 motocicletas, cuyos conductores transitaba por el carril exclusivo del ‘solobus’ y, además, al ser constatada la documentación del vehículo no portaban el SOAT y la revisión tecnicomecánica vigente, y lo que es más preocupante, sin retrovisores, lo que origina una infracción e inmovilización.

Dañar cepos en Cartagena puede generar hasta una captura: DATT

Desde el DATT se continuarán los operativos en el corredor vial del Sistema Integrado de Transporte Masivo, y no se bajará la guardia, como lo ha manifestado el alcalde, Dumek Turbay, al referirse al tema en su cuenta de X.

“Estamos brindando espacios seguros a los peatones, para que crucen sin temor a ser atropellados; también velando por una medida de movilidad segura para Transcaribe y sus pasajeros, que no haya riesgo de un siniestro; y del mismo motociclista, que cuide su vida, que en casa una familia lo espera”, manifestó el director del DATT, José Ricaurte.

El agente Luis Zapata, explicó que, si la motocicleta tiene la revisión tecnicomecánica vigente, pero no tiene retrovisores, no está en condiciones óptimas para circular y es un riesgo para el conductor y los que están a su alrededor, porque no pueden observar si viene otro vehículo muy cerca que le pueda generan un accidente. “Seguiremos trabajando y actuando por el bien de la comunidad”, precisó.

Estos operativos y se realizan de manera conjunta con el Plan Titán, Policía Nacional y Distriseguridad.

Otros operativos

Con operativos en las 3 localidades el DATT continúa haciendo cumplir las normas de tránsito al momento de circular en la vía.

Se realizaron operativos en entrada al Socorro, donde conductores de motocicletas ocupan parte de un carril, también en Santa Mónica, entrada a San Fernando, Crespo, La Boquilla, Playa Azul verificando que, tanto conductor como vehículos circulen con los documentos de contemplan el Código Nacional de Tránsito, para transitar.

El resultado fue la inmovilización de 28 motocicletas por circular en la vía sin los documentos de ley, por no utilización de los elementos de seguridad vial y por violar las normas de tránsito.

De igual forma, se inmovilizó un vehículo particular a la salida del aeropuerto Rafael Núñez, por transporte informal.