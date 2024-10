Más de 600 mil vehículos circularán en el departamento de Boyacá en la semana de receso

Tunja

Desde el viernes 4 de octubre, los colegios públicos y privados del departamento, entraron en su semana de receso escolar y el Departamento de Policía de Boyacá, según el coronel Fredy Barbosa su comandante, busca garantizar la seguridad de todos los turistas.

En diálogo con Caracol Radio, aseguró el coronel Barbosa: “tenemos un dispositivo especial por parte de las unidades adscritas al Departamento, la Seccional de Tránsito y Transporte; hay varios puntos de control en las diferentes vías del departamento, en los corredores principales, en diferentes horas del día, esto para garantizar la movilidad y el tránsito seguro de los diferentes visitantes. Tenemos previstos más de 643 mil vehículos que harán su entrada y salida al departamento, y nosotros nos enfocamos especialmente en evitar que pasen accidentes. Aprovechamos para decirle a los usuarios de la vía que tengan los automóviles en óptimas condiciones de funcionamiento”.

El año pasado, en su mayoría, impusieron comparendos por no tener la revisión técnico-mecánica al día, también por no tener licencia, por no contar con el Soat vigente y por conducir en estado de embriaguez. “Entonces queremos avisarles que hagan la revisión técnico mecánica y los documentos en regla, y que evitemos mezclar las bebidas embriagantes”, advirtió el comandante del Departamento de Policía de Boyacá.

La Policía tiene especial atención a lo que es Villa de Leyva, Ráquira, Chiquinquirá, Sogamoso, Iza, Monguí, que se caracterizan por la cantidad de turistas que atraen.