Los nuevos escenarios del conflicto armado

Villa de Leyva

Durante el panel “los desafíos de la seguridad en medio de la paz total” que se cumplió en el Festival de las Ideas de Prisa Media en Villa de Leyva la analista senior del International Crisis Group, Elizabeth Dickinson dejó al descubierto esos nuevos escenarios del conflicto armado colombiano que siguen dejando a la población en el medio.

“Yo creo que lo más importante es que hoy en día el centro de gravedad de la violencia es la población civil. En vez de combatir el Ejército, en vez de buscar poder político a nivel nacional, lo que les interesa a los grupos armados son sus economías, sus rentas ilícitas. Eso significa que hay que tener control territorial y el control territorial pasa por la población, entonces hay muchos esfuerzos por parte de los grupos para controlar, coaccionar, cooptar la población lo cual ha puesto realmente a las comunidades muy vulnerables en el centro del conflicto hoy en día”.

Ahora los grupos armados ilegales operan como agencia de empleo ofreciéndole oportunidades laborales a las comunidades.

“Es una situación muy triste porque ni podemos realmente utilizar la palabra reclutamiento en muchos casos, porque lo que hacen es que los jóvenes lleguen al grupo buscando trabajo en zonas alejados. Para los jóvenes hay muy pocos empleos formales, la única oportunidad tal vez es trabajar con la alcaldía, con el municipio, entonces llegan los grupos armados y les ofrecen no solo un salario que se paga muy cumplido mensualmente, sino también acceso a motocicletas, un nuevo teléfono, mujeres, poder, poder algo que mucha juventud nunca ha tenido en sus comunidades y eso los ha atraído”.

Después de acceder a esas oportunidades lo difícil es salir de esos grupos armados, advierte Elizabeth Dickinson, Analista Senior del International Crisis Group.

“Luego de entrar, esa es la realidad, aterrizan en la realidad de estar en un grupo armado y en muchos casos no es lo que esperaban, pero es que no hay salida, eso es una vía única, se entra al grupo y es supremamente difícil salir de esa situación entonces. muchos casos todo este endulzamiento es un engaño para llevar los jóvenes a una situación de guerra”.

La analista también advirtió que es necesario unificar las estrategias del Gobierno en las zonas donde operan los grupos armados ilegales.

“Para nosotros son dos temas muy importantes, primero priorizar con acuerdos concretos que tiene en su centro de la protección de la población, es decir si hay un cese al fuego, debe tener en el centro, no reclutamiento, la no extorsión no secuestro. Hay que alinear la política pública de defensa y seguridad con la política de paz, eso no se ha dado y por el hecho de que no, no está coordinado ambas políticas están debilitados. Hay que tener una coordinación entre lo que hace min defensa, la policía, la fuerza pública con lo que hacen en la mesa de biólogo para enfocar en proteger la población”.