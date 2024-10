“Me advirtieron que no van a descansar hasta acabar con mi vida”: Ricardo Roa ante amenaza

El presidente de Ecopetrol dialogó con la mesa de trabajo de 6AM tras la nueva amenaza que recibió contra su vida. Esto fue confirmado por el mismo funcionario en los micrófonos de Caracol Radio, cuando contó que llegaron a su oficina documentos en los que indicaban que no se detendrían hasta que se atentara contra él. Por el momento, está en investigación de la Fiscalía y se desconocen los motivos por los que estaría ocurriendo.

En ese sentido, hace cuatro semanas, quien buscaría hacerle daño a Roa, mandó esta comunicación manifestando que, “parecía ser una persona que tenía alguna relación o algún vínculo con esa amenaza inicial, dijo, ‘lamento no haber sido exitosa, haber fallado, pero no descansaré hasta tanto, no logré mi propósito. De todas maneras, feliz cumpleaños, pero yo sigo mi propósito de destruirlo y acabar con su vida’”.

Roa explicó que, a pesar de estar preocupado por su seguridad, está tranquilo en por sus actos y, “no tendría un motivo ni he visto un motivo por el cual alguien quiera atentar contra mi vida o contra mi seguridad”.

Noticia en desarrollo...