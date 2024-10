Presidente de Ecopetrol denunció nueva amenaza en su contra

JUDICIAL

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, advirtió que a su despacho llegó una nueva amenaza contra su vida, y el caso ya está en conocimiento de la Fiscalía.

“La investigación todavía está en curso, de hecho, hace unas cuatro semanas recibí una nueva amenaza en línea prácticamente con la anterior, en la que decía que no iban a descansar hasta no ver su propósito cumplido, la investigación aún no se cierra, deben venir, seguramente más órdenes de captura contra nuevas personas que estarían involucradas. Aún no se conocen las causas por las cuales yo he recibido esas amenazas y seguimos confiando en que se sigan adelantando con ese rigor y con esa oportunidad que se ha venido adelantándose las mismas y en ese orden de ideas, al final averiguar cuáles fueron las motivaciones.

¿Cómo fue la nueva amenaza?

Roa explicó a Caracol Radio que su despacho, llegaron documentos amenazantes a su despacho en el edificio de Ecopetrol en Bogotá.

“documentos en referencia de haber fallado en el intento de atentar contra mi vida y que dice no descansar hasta que logren el propósito, según el cual, es acabar con mi vida. Esa es una comunicación que lógicamente le hice llegar de inmediato a las autoridades que están investigando y que hace parte de las acciones sobre las cuales se tomarán decisiones en los próximos días”, recalcó.

Se desconocen las motivaciones

Para el presidente de Ecopetrol, no se descarta que las amenazas en su contra sea producto de retaliaciones por cuenta de acciones contra el fraude de los combustibles.

“Acciones ilícitas en manos de cuerpos ilegales, equipos y organizaciones delincuenciales que durante muchos años han venido sustentando sus acciones en contra de los recursos del Estado, creería yo que esa podría ser una de las causas, estoy especulando”.

Pese a las nuevas amenazas en su contra, dijo que seguirá con su gestión en Ecopetrol.

“He recibido un refuerzo importante en mi seguridad personal en todos los sitios a donde me desplazo, a donde me muevo, pero eso no ha impedido a que yo siga trabajando”.

Esta mañana revelamos en Caracol Radio, que una jueza envió a la cárcel al hombre señalado de presuntamente amenazar de muerte al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Se trata de Douglas Mauricio Sierra Villanueva, a quien la Fiscalía señala de ser la persona que envió un paquete con un sufragio, unas balas y una botella de whisky que contenía tierra de cementerio para amedrentar al alto funcionario.

“prácticamente en menos de cuatro meses se arroja estos resultados en los que se ordena la detención de la persona que presuntamente me hizo llegar las amenazas de muerte a mi casa, el día 22 de junio de este año”.