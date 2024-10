¿Cuál es el páramo más hermoso de Colombia? Es uno de los más bellos del mundo

Colombia es un país que posee recursos naturales paisajes se que caracterizan por su belleza, flora y fauna. Los páramos cumplen un papel fundamental y protagónico, pues el 50% de estos ecosistemas del mundo, se encuentran en el país; de hecho, los páramos son algo más que un paisajes para ver, estos se ubican en lugares estratégicos en las montañas con el fin de retener y dar una regulación al agua durante todo el año. Además, estos lugares tienen la función de ser el punto de partida de ríos y quebradas, lo cual los convierte en fuentes indispensables de agua para las poblaciones.

Los páramos en Colombia se encuentran distribuidos en más o menos 25 municipios de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Huila y Boyacá. Estos contienen una gran cantidad de lagunas, y pueden proveer el 70% de agua potable para todo el territorio nacional. De este modo, el páramo considerado el más hermoso de Colombia se ubica en Boyacá, siendo incluso uno de los más hermosos del mundo.

¿Cuál es el páramo más bello del país?

Como se mencionó, este páramo se ubica en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Monguí. Esta caracterización se debe a su flora, como los frailejones, lupinus y senecios; contando con miradores naturales, cascadas, lagos y senderos en piedra, que permiten recorrer y admirar su belleza.

El páramo de Ocetá posee una fuente hídrica y un ecosistema de alta biodiversidad y de gran importancia para el país; asimismo, se rodea de lugares con una belleza única y, hacia el sur se ubica la laguna de Siscunsí, una las más hermosas de este páramo. Del mismo modo, algunas poblaciones aledañas son Monguí, Mongua y Tópaga, y tiene temperaturas desde los 0° siendo la más baja, hasta los 17° como máxima temperatura durante el día.

Así es el páramo de Ocetá

Pese a que algunas personas expresan que ya no es el tan bello como antes debido a las quemas que realizan ciertos campesinos en la extensión de espacios agrícolas, y que deterioran las fuentes de agua, llevando a la extinción de las plantas y animales; dentro de la flora típica de este lugar se encuentran los frailejones plateados, amarillos y blancos, senecios amarillos y lupinus morados, y una gran cantidad de musgo y líquenes que se adhieren a las piedras. Por otro lado, dentro de su fauna pueden encontrarse conejos sabaneros, ranas, cóndores, águilas, guatines y venados de cola blanca.

Allí también se resalta la “Ciudad de Piedra”, nombrada por los campesinos que, por el desprendimiento de rocas, estas se han separado poco a poco y han formado callejones que se asemejan a una pequeña ciudad, es decir, las paredes de este sitio tienen aproximadamente 15 metros de altura y 12 metros de ancho cubiertas por musgo, además de un camino de rocas formando pequeños jardines con un poco de vegetación, dando un total de 100 metros de largo.

A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, si usted desea visitarlo es ideal que lleve consigo ropa adecuada para el clima de páramo, impermeable, chaqueta, bloqueador, gorros, guantes, ropa de repuesto y cámara fotográfica si quiere capturar los paisajes y demás. Igualmente, no olvide no arrojar la basura en el ecosistema y no contaminar las fuentes de agua.