Congresistas denuncian exclusión del debate sobre el artículo 18 de la reforma laboral

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, criticó fuertemente la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, de no permitir la discusión de las proposiciones relacionadas con el artículo 18 de la reforma laboral. Este artículo es uno de los puntos más delicados de la reforma, pues regula las licencias que los empleadores deben conceder a los trabajadores por razones como citas médicas, calamidades domésticas, asuntos sindicales, y obligaciones escolares, entre otros.

“Realmente yo no sé qué es lo que los presidentes de la Cámara no entienden en cuanto que tienen que dar garantías de debate. En este caso, de forma muy arbitraria, nos acaban de impedir debatir las proposiciones no avaladas del artículo 18, el cual tiene que ver con los permisos de licencias que se les dan a los trabajadores”, expresó Juvinao. La representante señaló que una de las propuestas clave que se buscaba discutir pretendía aclarar que cualquier incapacidad médica derivada de citas programadas o de urgencia debe ser tramitada y certificada por el médico tratante, tal como corresponde en cualquier relación laboral justa.

Juvinao también hizo énfasis en la necesidad de regular de manera equilibrada tanto los derechos de los trabajadores como las responsabilidades de los empleadores, asegurando que no se levanten obligaciones importantes, como la presentación de excusas médicas ante situaciones de incapacidad. “Cuando estamos pidiendo al gobierno que no se levante de manera arbitraria la obligación de presentar las excusas para que el médico tratante expida las incapacidades, no es solo para que el empleador no abuse, sino también para que los empleados no usen el sistema de forma inadecuada”, explicó.

“No nos dejaron dar la discusión, entonces le pedimos a la Corte Constitucional que tome nota”, agregó. La denuncia de Juvinao subraya las preocupaciones sobre la transparencia y la participación en un tema tan crítico como la reforma laboral, que afecta a millones de trabajadores en el país.