Pico y placa en Bucaramanga del lunes 7 hasta el 12 de octubre: nueva rotación 2024

Aunque las preferencias de movilidad de las personas pueden depender de su estilo de vida y necesidades, contar con un vehículo para transportarse es uno de los principales objetivos de múltiples colombianos; pues es una herramienta que le aporta tranquilidad, seguridad y comodidad a los viajes, aunque hay algunas referencias preferidas en el país.

A su vez, algunas personas cuentan con vehículos dispuestos al transporte público; sin embargo, en la capital del Departamento Santander, Bucaramanga, los vehículos de diferentes categorías cuentan con restricciones de tránsito por la ciudad, como lo es el pico y placa, una medida creada por la Alcaldía del territorio bumangués para mejorar la movilidad, evitar la congestión vehicular en las horas más transitadas, cuidar el medio ambiente e incentivar el uso de transportes alternativos, por lo que el incumplimiento a esta medida puede generarle un comparendo, pues se han implementado diferentes estrategias para sancionar a los infractores en la vía.

Por ese motivo, aquí le contamos cómo funcionará esta restricción durante el último trimestre del 2024 en el territorio bumangués y para esta semana del 7 al 11 de octubre:

Pico y placa en Bucaramanga del lunes 7 hasta el 11 de octubre

La Alcaldía de Bucaramanga recientemente anunció la nueva rotación del pico y placa en esta ciudad y el área metropolitana para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por esa razón, aquí le contamos cómo regirá la medida en la próxima semana, que va desde el lunes, 7 de octubre, hasta el viernes, 11 de octubre:

Lunes, 7 de octubre: restricción de placas terminadas en 5 y 6.

restricción de placas terminadas en Martes, 8 de octubre: restricción de placas terminadas en 7 y 8.

restricción de placas terminadas en Miércoles, 9 de octubre: restricción de placas terminadas en 9 y 0.

restricción de placas terminadas en Jueves, 10 de octubre: restricción de placas terminadas en 1 y 2.

restricción de placas terminadas en Viernes, 11 de octubre: restricción de placas terminadas en 3 y 4.

restricción de placas terminadas en Sábado, 12 de octubre: restricción de placas terminadas en 9 y 0.

A su vez, tenga en cuenta que esta restricción aplica desde las 6:00 a.m., hasta las 8:00 p.m. si es de lunes a viernes, o en el caso de los sábados, es de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., tal como informa la Alcaldía de Bucaramanga, quienes son enfáticos en aclarar que esta medida aplica para toda clase de vehículos de servicio particular y público, exceptuando los taxis, así como los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de importación temporal y/o matrícula extranjera.

Por otro lado, tenga en cuenta que las placas restringidas de lunes a viernes son las mismas para todo el mes de octubre, así como para el mes de noviembre y diciembre del 2024. Sin embargo, los sábados sí se rotarán por semanas los dígitos de placas, por lo que acá le traemos la restricción por todos los sábados que restan del año: