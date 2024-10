Pico y placa Cartagena: así es la rotación para carros y motos particulares esta semana

A nivel nacional, existe en algunas ciudades el pico y placa, una medida para la restricción de tránsito de algunos vehículos automotores, creada con el objetivo de mejorar la movilidad, evitar la congestión vehicular en las horas más transitadas, cuidar el medio ambiente e incentivar el uso de transportes alternativos; pues su incumplimiento a esta medida podría generarle un comparendos, sanciones pedagógicas, económicas.

Sin embargo, estas restricciones a los vehículos cambian de acuerdo a cada zona del país, pues las administraciones locales son las que definen la implementación y condiciones de la medida de acuerdo a la situación puntual de cada territorio y sus necesidades en materia de movilidad. De esta manera, acá le contamos cómo funcionará la restricción de movilidad para esta semana, así como para lo que resta del 2024, y otros detalles al respecto.

Placas con pico y placa en Cartagena del 7 al 11 de octubre

Según el sitio web oficial de la Alcaldía de Cartagena, desde el pasado 30 de septiembre se cambió la rotación del pico y placa en el territorio cartagenero. A continuación, le contamos cuál será la medida que regirá esta semana y el resto del año, ya que la administración distrital ha explicado que esta nueva rotación en el pico y placa estará vigente hasta el día 3 de enero del año 2025, por lo que define las restricciones de movilidad en Cartagena durante el último trimestre del año 2024:

- Lunes: restricción de placas terminadas en 5 y 6.



- Martes: restricción de placas terminadas en 7 y 8.



- Miércoles: restricción de placas terminadas en 9 y 0.



- Jueves: restricción de placas terminadas en 1 y 2.



- Viernes: restricción de placas terminadas en 3 y 4.



A su vez, la alcaldía cartagenera indica que el horario de aplicación de esta medida es de las 7:00 a.m. a las 9:00 a.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. para los carros particulares, mientras que afirma que para las motocicletas aplica la medida desde las 5:00 a.,m., hasta las 11:00 p.m. de los días en los que aplica.

Tenga en cuenta que transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente en Cartagena, le podría generar una infracción de tránsito de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, por lo que es fundamental cumplir esta restricción,

Por último, cabe resaltar que hay algunas excepciones a esta medida, tal como lo indica el Decreto 02 de 2024, entre los que se incluyen los vehículos que cuenten con un Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular, los vehículos eléctricos o cero emisiones contaminantes, las caravanas presidenciales, los vehículos del servicio diplomático, consular o vehículos al servicio de autoridades judiciales, los vehículos de emergencia y los que presten atención médica personalizada o domiciliaria, los vehículos al servicio de personas con situación de discapacidad, los vehículos al servicio de las empresas de servicios públicos domiciliarios, entre otros. vehículos especiales