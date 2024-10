16 rutas de TransMilenio que salen a las 4:00 a.m., ¿desde qué portal?

Millones de capitalinos se transportan diariamente en los vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá como TransMilenio para llegar a sus hogares, lugares de trabajo y otros destinos; pues movilizarse esta línea troncal de transporte público es una alternativa llamativa para las personas que buscan ahorrar dinero y hasta optimizar el tiempo en los trayectos, ya que puede ser una opción más económica, una alternativa más sostenible, pues es un sistema con carriles de movilidad exclusivos y cuenta con otros beneficios de tarifas para ciertos grupos poblacionales.

En ese sentido, debido a la operación del sistema, este cuenta con diversas rutas, disponibles en diferentes horarios que arrancan desde las 4 de la mañana, por lo que aquí le contamos sobre algunas de estas rutas que arrancan más temprano, y los trayectos que recorren:

16 rutas de TransMilenio que salen a las 4:00 a.m.

A continuación, le dejamos lo que debe saber sobre los horarios, trayecto y más datos sobre cada una de estas rutas:

Portal de Usme:



- C17 con destino al portal Suba: opera de lunes a viernes desde las 4:00 a.m. a las 8:00 p.m., y los sábados desde las 4:00 a.m. a las 3:00 p.m.

- B75 con destino al portal Norte: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 4:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- Todas las rutas alimentadoras.

Portal del Tunal:



- C15 con destino al portal Suba: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 4:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- D21 con destino al portal de la 80: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m.

- Algunas rutas alimentadoras.

Portal 20 de julio:



- K10 con destino al portal Eldorado: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 4:30 a.m. a las 10:00 p.m.

- M82 con destino al paradero Clínica El Bosque: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 6:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- Algunas rutas alimentadoras.

Portal de Sur:



- 4 con destino a la estación ‘JFK Coop. Financiera - Héroes’: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 4:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- Algunas rutas alimentadoras.

Portal de las Américas:



- 5 con destino a la estación Calle 22: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 4:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- E32 con destino a la estación NQS Calle 75: opera de lunes a viernes desde las 4:00 a.m. a las 9:00 p.m., los sábados desde las 4:00 a.m. a las 8:00 p.m. y los domingos y festivos desde las 5:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- J23 con destino a la estación Las Aguas: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 11:00 p.m., y los domingos y festivos desde las 5:00 a.m. a las 10:00 p.m.

- B28 con destino al portal Norte: opera de lunes a sábado desde las 4:00 a.m. a las 8:00 p.m.

- Todas las rutas alimentadoras.