Sindicato denuncia despidos masivos y anuncia movilizaciones

Belencito

El sindicato de Acerías Paz del Río ha alzado la voz frente a una serie de despidos que, en las últimas semanas, ha afectado a cerca de 60 trabajadores de la planta de Belencito, lo que ha generado gran incertidumbre y preocupación entre los empleados y sus familias. Luis Daniela Angarita, presidente del sindicato, denunció la situación en una entrevista con Caracol Radio, donde expresó la gravedad del impacto que estos despidos están teniendo en la comunidad laboral de la empresa.

“En aproximadamente 20 días, se han producido varios despidos sin una explicación clara de parte de la administración. A pesar de que tuvimos una reunión con el presidente de la empresa, Fabio Galán, en la que intentó tranquilizarnos, al día siguiente volvió a tomar la decisión de arremeter contra los trabajadores, despidiendo a más personas”, explicó Angarita. Según sus declaraciones, los despidos han afectado tanto a empleados de larga trayectoria como a aquellos con menos de seis años en la compañía, una situación que ha sembrado el temor y la incertidumbre entre los empleados.

Contradicciones en la gestión empresarial

La dirección del sindicato de Acerías ha argumentado que la empresa a justificado los despidos con la difícil situación económica, Angarita subraya que la planta continúa operando a media marcha, y que no se observa una crisis de tal magnitud que amerite tales recortes de personal. “Vemos que la producción sigue, aunque no al 100%. La planta no está paralizada, por lo que no entendemos por qué la empresa ha decidido dejar a tantas familias sin sustento. Esta situación ha generado caos entre los trabajadores, y nos ha obligado a movilizarnos”, afirmó.

En medio de este escenario, la reciente imposición de un arancel del 14.5% sobre las importaciones de varillas de acero provenientes de Perú no ha tenido el impacto esperado en la protección del empleo en Acerías Paz del Río. El líder sindical reconoció que este tipo de medidas debería proteger la industria nacional, pero considera que no justifican las drásticas decisiones tomadas por la empresa. “Aunque se han implementado aranceles sobre las importaciones, la empresa sigue despidiendo a trabajadores. Esta situación no tiene justificación, y la administración parece ignorar el impacto que esto tiene en la vida de las personas”, expresó Angarita.

Silencio gubernamental y falta de medidas

Angarita también manifestó su frustración ante la falta de intervención de las autoridades gubernamentales, tanto a nivel local como nacional. A pesar de que el Ministerio de Trabajo ha realizado visitas a la planta, el sindicato considera que estas acciones han sido insuficientes. “El Ministerio ha estado presente, pero no ha tomado las medidas necesarias. No han puesto límites a las decisiones que está tomando la empresa. Además, las autoridades municipales también han guardado silencio, lo que agrava la sensación de desamparo que sentimos los trabajadores”, señaló.

Este vacío en la respuesta institucional ha generado un ambiente de tensión entre los empleados, quienes, según Angarita, enfrentan una creciente sensación de vulnerabilidad. “Nos sentimos desprotegidos. La única herramienta que tenemos como sindicato es la movilización, porque las demás autoridades han estado calladas. No se han pronunciado ni han ofrecido apoyo a los trabajadores que están en riesgo de perder sus empleos”, afirmó.

Movilizaciones y lucha sindical

Frente a esta situación, el sindicato ha decidido intensificar sus acciones y continuar con las movilizaciones para hacer visible su lucha. Según Angarita, las movilizaciones son la única vía que les garantiza la Constitución para llamar la atención del gobierno y de la sociedad en general sobre la difícil situación que atraviesan los trabajadores de Acerías Paz del Río. “Nos movilizamos no solo para proteger nuestros derechos laborales, sino para asegurar que se respete la estabilidad de nuestras familias. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se atenta contra los empleos de nuestros compañeros”, aseguró.

El 4 de octubre, los trabajadores se manifestaron en las inmediaciones de la planta de Belencito, y el sindicato ya ha anunciado nuevas movilizaciones para la próxima semana. Estas acciones buscan frenar lo que consideran una “arremetida” de la empresa contra los trabajadores. “Ayer vimos cómo el sindicato y los empleados se unieron para protestar. Seguiremos con estas movilizaciones en los próximos días para impedir que continúen los despidos”, afirmó Angarita.

El presidente del sindicato también advirtió sobre los peligros adicionales que esta situación de tensión puede generar en el ambiente laboral. “Nos preocupa que, en medio de este clima de incertidumbre, puedan ocurrir accidentes laborales. La tensión es alta, y el ambiente no es el más seguro para los trabajadores que permanecen en la planta”, subrayó.