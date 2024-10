Hinchas del Deportivo Cali protagonizaron desmanes fuera del Palmaseca

Palmira, Valle del Cauca

Con la sanción que enfrenta el Deportivo Cali y que prohíbe la entrada de los hinchas de la barra brava a la tribuna Sur, más la pérdida del partido contra Millonarios 1-0 se desató la furia y el descontento de los apasionados caleños que esperaron a las afueras del estadio de Palmaseca para reaccionar ante el resultado con violencia y trapos con mensajes agresivos cómo “Sudor o sangre”, “La grandeza no se negocia”, “Sin resultados no hay mercenarios”, “Juegan como muertos y muertos quedarán”, son algunos de los que se alcanzan a leer en los videos que circulan en redes sociales.

El momento más crítico fue cuando el partido terminó y la furia se desencadenó, dañaron varios vehículos con piedras y palos y todo lo que encontraron a su alrededor, por lo cual la policía intervino desplazándolos hacia la vía principal entre Cali y Palmira.

La hinchada expresó su descontento contra los directivos del equipo, especialmente contra Diego Quintero en medio de sus arengas durante todo el juego.

Según las autoridades, ya estaban preparados para lo que podría pasar la noche anterior en el estadio de Palmaseca; los hinchas de las barras bravas del Deportivo Cali se estaban citando con anterioridad para manifestar su descontento por la sanción que afronta el equipo y no dejarlos ingresar a la zona sur del estadio, además de los resultados negativos del equipo.

El coronel Giovani Cristancho, comandante de la Policía del Valle del Cauca, aseguró que días antes habían hecho una convocatoria “tuvimos aproximadamente 600 hinchas que a las afueras del estadio mientras el partido se jugaba, ellos hicieron recorridos alrededor del estadio con arengas y con pólvora”.

El detonante se dio con el resultado del partido contra Millonarios 1-0, en ese momento intentaron ingresar a la fuerza al estadio y la policía se los impidió “ahí es donde nos enfrentamos porque ellos lanzaron piedras, por eso se ve en algunos vídeos que la policía está enfrentando estas personas. Logramos rápidamente estabilizar la situación, los sacamos de la zona y producto de esto hay tres vehículos que tienen daños”.

Entre tanto el secretario de Gobierno de Palmira el coronel retirado Ludwing Jaimes, afirmó, que esto es un problema de cultura ciudadana que no se soluciona solo con presencia de la fuerza pública “eso es básicamente escultura ciudadana y mientras las personas en verdad no vean los partidos de fútbol como una actividad cultural, recreativa, de esparcimiento, sino que lo vean como fanatismo va a ser muy difícil por más de tres mil policías que le metamos, si no hay una cultura ciudadana, muy difícil que lleguen a evitar que se presenten esta situación”.

Finalmente, el coronel Cristancho informó que por este caso no hay denuncias, ni personas lesionadas, ni capturados.