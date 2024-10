Así fue como Johan Mojica explotó contra un árbitro en España: “¡A mí no me hable así!”

¡Calma, Johan! Este sábado 5 de octubre, en la continuidad de la novena jornada del fútbol español, Johan Mojica protagonizó una acalorada discusión con el árbitro Francisco José Hernández, esto durante el partido que terminó con victoria del Espanyol por 2-1 frente al Mallorca en el Estadio Cornellà-El Prat.

No fue una buena jornada para el lateral colombiano, que viene de ser convocado por Néstor Lorenzo para los duelos de la Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas. Mojica no solo vio caer la portería de su equipo en dos oportunidades, sino que además tuvo una de las calificaciones más bajas del cuadro bermellón.

Mojica explotó contra el juez central

Para completar lo anterior, protagonizó una polémica situación con el juez Hernández sobre los 58 minutos de partido. Y es que luego de cometer una infracción contra Jofre Carreras, los jugadores del Espanyol pidieron amonestación. Si bien parecía que el tema quedaba ahí, Johan fue a buscar al juez exigiéndole respeto por la forma en la que le habló.

Su reclamo fue tan airado que el árbitro terminó sacándole la cartulina amarilla y en tan solo tres minutos el entrenador Jagoba Arrasate optó por retirarlo del campo, ante la posibilidad latente de una expulsión. Pues bien, en un video tomado desde las gradas del RCDE Stadium, queda en evidencia lo que le dijo el futbolista colombiano a Francisco José Hernández. Esto fue lo que dijo:

“No hay necesidad. No, a mí no me hable así. Respéteme, respéteme. ¿Quién se cree usted para hablarme así? Respéteme... (se le acerca al árbitro) Hey, hábleme bien que yo a usted le estoy hablando bien (le muestra la amarilla)”, fueron las palabras del lateral izquierdo.

Johan Mojica terminó siendo sustituido por Antonio Latorre en el minuto 61 y está listo para unirse a la delegación colombiana, que por lo pronto adelanta su concentración en Cochabamba de cara al próximo duelo ante Bolivia (jueves 10 de octubre).