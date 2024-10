Joaquín Guiller presenta su nueva canción titulada “Dile”

Joaquín Guiller gran exponente del género popular en Colombia, con numerosos éxitos musicales como “Usted no me olvida, Mi propuesta, La Independiente, Así Soy Yo, El Aguardiente, Y Bebo Guaro, No Sufriré por Nadie, Billete Verde Remix”, La Estamos Pasando Bueno y más.

Presenta una excelente canción titulada “DILE” autoría de Alejandro Cano González, Juan Pablo Roldán Escobar, y Joaquín Guillermo Álvarez Gómez, grabada en los estudios de Salvaje Music, bajo la producción de Georgy Parra, Mezcla y Masterización de Gabriel Jaime Gutiérrez, “Dirigida a esas parejas que se confían pensando que todo lo tienen controlado y no es así”.

El vídeo oficial fue rodado en la Casa estudio Escobar/ Envigado Antioquia, con la participación de la Influencer Vanebo oficial, una mujer hermosa, considerada la reina de los caballos, con la dirección de Andrés Osorio/ Everest Films.

Joaquín Guiller, “agradezco a Dios, los medios de comunicación y seguidores, por el apoyo que siempre le han brindado en su carrera artística y espera que esta nueva canción se quede en el corazón de todos”.