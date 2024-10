Procuraduría cita de urgencia a UNGRD y a las aseguradoras por carrotanques varados

JUSTICIA

La Procuraduría citó de urgencia el viernes 04 de octubre a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a Fasecolda y a la Previsora Compañías de Seguros, a buscar una solución que permita la utilización de los 60 carrotanques parqueados en La Guajira por falta de pólizas.

“La preocupación principal es que haya un uso eficiente de bienes adquiridos por la UNGRD”, como es el caso de los vehículos tipo carrotanque, ubicados en unidades militares del departamento de La Guajira.

A la fecha los carrotanques están parqueados sin prestar ningún servicio en el Batallón de Infantería Cartagena — BICAR y la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas (FUTAM).

Para la Procuraduría, los carrotanques son esenciales para superar, en el corto plazo, el desabastecimiento de agua potable y otras actividades similares en zonas críticas como La Guajira, Mocoa, Putumayo o Rosas, Cauca.

El Ministerio Público concluye que el objetivo final “es garantizar la protección de los derechos de las comunidades afectadas, damnificadas y en alto riesgo, frente a la ocurrencia de emergencias o desastres”.

Fasecolda dialogará con la UNGRD sobre aseguramiento de Carrotanques y servidores públicos

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, respondió a las declaraciones de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acerca de las diferencias en la cobertura de seguros para los carrotanques de la guajira entramados en el escándalo de Olmedo López y los servidores públicos de la entidad. Morales manifestó la disposición del gremio asegurador para establecer un diálogo y aclarar los puntos de fricción.

“Tenemos toda la disposición para conversar con el director Carrillo. Le pedimos una cita hace meses, pero no se ha dado el espacio. Sin embargo, la próxima semana nos visitarán”, afirmó Morales, destacando que ya se ha abierto un canal de diálogo. Según el presidente de Fasecolda, en comunicaciones anteriores con la UNGRD se puso énfasis en una decisión tomada por Carrillo: no permitir la circulación de los carrotanques si no contaban con seguro.

“Si esos carrotanques son asegurables o no, dependerá de varios factores como la propiedad, la trayectoria de los vehículos y dónde está realmente el problema”, agregó Morales. Aunque reconoció la dificultad de asegurar estos vehículos, reiteró la disposición del gremio para colaborar en la obtención del seguro.

Morales también abordó la preocupación de Carrillo sobre la dificultad de obtener seguros para los servidores públicos de la UNGRD. “Este es un problema de percepción. Existe una nube de controversia sobre la probidad ética de la entidad que ha generado una barrera. Creemos que, con mayor información y un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas, se podrá superar este obstáculo”, explicó.