¿Por qué el expresidente Uribe se retiró de la audiencia en su contra?

JUDICIAL

En medio de la audiencia de preparatoria de juicio por presunto fraude procesal y compra de testigos, el expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia. El acusado alegó no tener garantías procesales porque la juez del caso no le otorgó un nuevo plazo de siete días para recopilar pruebas.

“Lo único que tengo claro hoy es que me están adelantando un proceso en el que me han negado las pruebas”, exclamó Uribe.

#JUDICIAL | El momento en que el expresidente @AlvaroUribeVel se retiró de la audiencia de preparatoria del juicio en su contra por presunta compra de testigos y fraude procesal. Se salió de la diligencia porque no le otorgaron más plazo para recaudar pruebas. @andresGgaitan pic.twitter.com/hiagjRdXlV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2024

La jueza 44 de Conocimiento le advirtió al expresidente que ya había tomado una decisión de no aplazar la audiencia porque consideraba que ya tenía los elementos que solicitó en la anterior audiencia.

Jueza: “indíquele al despacho continuando con el desarrollo procesal, indique si tiene claro los hechos por los cuáles estamos realizando estas audiencias.

Álvaro Uribe: “Yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente es que me están adelantando un proceso en el que me han negado las pruebas, y debo retirarme de esta audiencia señora juez”

Jueza: No sé si quiera hacer su manifestación de declararse inocente o culpable.

Álvaro Uribe: “Ay señora juez, por Dios ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero aquí hay una cosa muy grave…

Jueza: Perdón señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Yo estoy cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable, es muy fácil.

Álvaro Uribe: Señora juez, el derecho a la nulidad, usted rechazó cualquier enmienda y el doctor Granados dijo que les tocaba interponer el recurso de queja, y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia no lo corrige es insuperable a la justicia y a mi persona, adelantar esto negándome el derecho a las pruebas, me retiro señora juez”.

La preparatoria de juicio en contra del expresidente Uribe continúa toda la semana y hasta el próximo 17 de octubre a partir de las 8:00 am, ese calendario se estableció porque el caso prescribe en un año.