Petrobras confirma descubrimiento de gas más importante en Colombia desde los años 90

Cartagena

En el marco de la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Cartagena, Rogério Soares, gerente general de activos exploratorios de Petrobras, confirmó que Colombia halló reservas de gas en el proyecto Sirius, antes conocido como Uchuva.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El directivo de esa compañía aseveró calificó este hecho como el descubrimiento de gas más importante desde los años 90 en el país. Suarez explicó que en este proyecto se logró probar la existencia de seis tirapiés cúbicos de gas natural, lo que permitirá alimentar el consumo del país a ritmo actual durante unos 20 años.

Según Rogério Soares, el descubrimiento de Sirius no solo fortalece la seguridad energética, sino que tiene el potencial de duplicar las reservas probadas de gas del país.

“Debemos seguir garantizando la seguridad energética y abastecimiento de gas a largo plazo. Solamente Sirius representa el mayor descubrimiento en off shore de Colombia realizado y tiene un potencial de duplicas las reservas probadas del país. La historia de Petrobras en Colombia fue construida por muchas manos, son 20 años en off shore, cinco pozos en aguas profundas y dos descubrimientos. Estoy muy seguro en decir que navegar en aguas profundas colombianas no sería posible sin los aliados, principalmente Ecopetrol”, puntualizó.