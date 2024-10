No fuimos invitados ni gobernación ni alcaldía a asamblea por la crisis de la UdeA: Fico

Medellín, Antioquia

Ante el llamado que realizó el ministro de educación Daniel Rojas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la no asistencia a la asamblea multiestamentaria para tratar la crisis financiera de esta universidad pública, el propio alcalde de Medellín aseguró que en ningún momento fue invitado a dicho evento, ni él ni el gobernador de Antioquia, por lo cual calificó la escena como un intento por parte del gobierno nacional para politizar el debate y generar brechas entre el estudiantado y las autoridades locales.

Desde el ministerio de Educación indicaron que el ministro Rojas, en una reunión efectuada el 1 de octubre, convocó a la bancada antioqueña del Congreso de la República, a representantes de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, con el objetivo de buscar soluciones concretas. Posterior a la asamblea, el pasado 2 de octubre, el ministro aseguró textualmente, que el alcalde Gutiérrez había “dejado la silla vacía”.

“Es totalmente bienvenido, hoy nos dejó la silla vacía, pero esperamos que se ponga la mano en el considere y en un acto de cariño por la Universidad de Antioquia, pues nos colabore en esta situación”.

Ante esto, Federico Gutiérrez dijo que todo se trata de una puesta en escena en lo que calificó como una falta de respeto a la institucionalidad.

“Nosotros no estábamos invitados a esa reunión, ni el gobernador, ni yo como alcalde. Y hacen la payasada de poner dos sillas, que demostró ahí el ministro de Educación que no les importa resolver el problema de la Universidad de Antioquia, que lo que les interesa es politizar el debate y creerse ellos los salvadores cuando no están ni siquiera mandando un peso. Esa es la realidad, una farsa absoluta”.

Además, apuntó contra el ministro de Educación, Daniel Rojas, indicando que sus intenciones eran hacer ver que a las autoridades mencionadas no les interesaba la crisis que afronta la UdeA.

“Es que yo no he hablado con el ministro. Es que el ministro lo único que ha demostrado es que es absolutamente radical y que sólo obedece para unos intereses de unos grupos radicales dentro de la universidad. Eso es lo que terminó demostrando con la reunión de ayer. ¿El ministro dónde estuvo la reunión con el ministro, con el gobernador y con el alcalde o con los equipos? No, él llegó a una reunión donde no estábamos invitados nosotros a hacer ver que a nosotros no nos interesaba el tema”.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X señaló que cerca del 40% del presupuesto de libre destinación de la Gobernación de Antioquia está dirigida a la educación superior pública.

“En el cuatrienio, se invertirán 800 mil millones de pesos que irán a financiar a las 4 instituciones de educación superior del Departamento: Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Técnologico de Antioquia, IUDigital y la UdeA. Para esta última, serán 220 mil millones de pesos -sólo para su funcionamiento, según el artículo 86 de la Ley 30-”, reza lo escrito en la cuenta de X del mandatario.