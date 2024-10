Dos clínicas de la ciudad suspenden presuntamente servicios a usuarios de Nueva Eps

Cúcuta

Los usuarios de la Nueva Eps que acudieron en las últimas horas a dos clínicas privadas de la ciudad denunciaron que no obtuvieron atención por pertenecer a esa empresa del sector salud según les manifestaron al momento de reclamar atención.

Hasta el momento se desconocen las causas de esta situación, pero los afectados dijeron a Caracol Radio que “yo llegue y me atendieron muy mal, un triage rápido por urgencias y luego me dijeron que no me podían atender más porque yo era de Nueva Eps y que esta empresa no había pagado a la clínica”.

Otro usuario señaló que “a mi medio me revisaron y luego me dijeron al cambio de médicos que no me podían atender más porque esa empresa le debía a la clínica y que supuestamente esa era la orden”.

El Presidente del Anthoc en Norte de Santander Arístides Hernández dijo a Caracol Radio que “volvemos a lo mismo, no han arrancado los contratos en el nuevo modelo, pacientes represados por todos lados y la gente no tiene otra opción que llegar al hospital universitario que esta colapsado porque estas empresas no responden”.

El líder sindical cuestionó el papel de la Supersalud al manifestar que “uno no entiende como la semana pasada hicieron una audiencia pública y más anunciando acciones cuando en la práctica esto es un circo, nadie responde y se vulneran todos los derechos a los usuarios, además de atentar contra su vida”.

Caracol Radio se comunicó con una vocera de Nueva Eps quien respondió que escalaría la situación a la gerencia regional. Seguimos atentos a una respuesta.