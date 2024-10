Contenedor instalado en parque Laureles en Armenia será temporal para el salón de artistas

ARMENIA

El noticiero de mediodía fue emitido desde el sector del parque Laureles al norte de Armenia donde se ha generado polémica por la instalación de un contenedor desde el pasado fin de semana lo que provocó preocupación entre los residentes, teniendo en cuenta los problemas que sociales, de seguridad y de consumo de estupefacientes que tiene el lugar, sin embargo, el contenedor estará temporalmente como parte de la estrategia del Salón de Artistas en el marco de la fiesta de Armenia

Liliana Jaramillo, edil de la comuna 10 expresó su alegría y apoyo a las propuestas del alcalde, pues ven en esta estrategia una herramienta poderosa para transformar la dinámica del barrio, que ha sido afectado por el consumo de sustancias,

La líder comunal habló con Caracol Radio y explicó “Sí me han dado bastante palo, pero bueno, eso me gusta porque ha generado mucha expectativa y es algo nuevo, algo innovador, algo que queríamos hacer hace mucho tiempo con la ayuda de la doctora Diana Giraldo de Corpocultura entonces estamos felices porque la gente va a ver en el transcurso de estos días lo grande y la magnitud de esto y queremos incentivar el arte, la música, además que en la parte de afuera exterior del container se va a hacer un mural con los niños de las escuelas de arte. Bueno.

La gente pensó que el contenedor era un bar móvil y es para el arte y cuando las personas que viven alrededor del parque vieron el container, pensaron que era un bar móvil, pensaron que era una discoteca, que eso sí va a quedar que ahora sí, pues esto se había vuelto la guachafita, entonces, yo sí me he excusado con todos y les he dicho bueno, nos faltó como un poquito de información antes de socializar el proyecto, pero ya la gente que vio que lo que se va a hacer lo que se está haciendo y el fondo de todo está feliz.

Diana Giraldo, directora de Corpocultura

El contenedor lo vamos a tener durante las fiestas aniversarias, nosotros el Salón de Artistas lo iniciamos el 8 de octubre y vamos con la sala hasta el 30 de octubre, entonces una vez ya pasa esta programación se empieza el desmontaje del container.

Y añadió “esta es una estrategia que forma parte del Salón de Artistas en su versión número 21, siempre cuando nuestros artistas que nos hacen propuestas de qué podemos hacer para las fiestas de Armenia algo que bueno, que llame la atención, tenemos esos artistas, pues que siempre nos apoyan y también con la solicitud que nos había hecho doña Liliana desde hace mucho tiempo a Corpocultura ustedes como queremos que se vuelvan nuestros aliados acá en el parque y me traigan actividades.

La propuesta fue de Open creative, que es el operador de este año para el Salón de Artistas queremos hacer esto en el arte dijimos. Bueno, esa es una estrategia. Bueno, el año pasado tuvimos la adecuación de dos túneles, uno del túnel del hospital y el otro el túnel del ferrocarril que está en un sitio también bien complejo y funcionó muy bien, también fue llamó mucho la atención y este año entonces la propuesta es tengamos unos contenedores de arte descentralizado, el Salón de Artistas, que llevemos la cultura a la comunidad, entonces eso forma parte de los espacios no convencionales que ahora en la cultura se utiliza mucho, o sea, es salirnos de lo convencional y llevar la cultura a la comunidad, este contenedor va a tener alrededor de unas 12 obras y pues es acá para que la comunidad pues disfrute de esta propuesta.

Además, tenemos otros dos contenedores en Puerto espejo, y están en un espacio, pues que también es abierto al público, pero está dentro de un parqueadero allí también vamos a tener pues esa exposición de los artistas.

Es por eso que, desde Corpocultura y junto al Museo de arte moderno, instalaron este container en el parque del barrio Laureles, el cual hace parte del XXI Salón de Artistas Quindianos, que en esta oportunidad tendrá muestras del 8 al 31 de octubre, en el norte, en el Edificio Republicano y en el barrio Puerto Espejo.