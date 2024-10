En Quindío fueron capturadas tres mujeres señaladas de extorsionar y estafar a comerciante

Armenia

El caso expuesto por las autoridades tiene que ver con la captura de tres mujeres que al parecer estarían relacionadas con una extorsión a un comerciante del departamento.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta dio a conocer que a partir de una denuncia del año 2023 de un comerciante iniciaron el proceso investigativo correspondiente.

“Procedimiento realizado por nuestro Gaula policía en coordinación con Gaula ejército y por supuesto la Fiscalía General de la Nación donde a partir de una denuncia que se tiene desde el año pasado da cuenta precisamente de un comerciante que es víctima de un perfil de Facebook a través del cual ofrece créditos, además muy fáciles de adquirir, qué es lo primero que nos tiene que llamar la atención cuando recibimos este tipo de mensajes por plataformas digitales”, señaló.

Modalidad

Indicó que a partir de perfil de Facebook que ofrecía créditos de manera muy fácil la víctima accedió al supuesto monto por 200 mil dólares.

“En esta oportunidad el comerciante digamos que accede empieza a entablar una comunicación a través de esta red social de Facebook con esta persona digamos como ganando la confianza también el victimario de la potencial víctima entrega documentos al final digamos que con unas facilidades digamos que muy oportunas acceden a un crédito de 200 mil dólares supuestamente para el comer es una gran cantidad de dinero esto implica, por supuesto también unas exigencias por parte de esa supuesta corporación o entidad que va a ser el crédito que repito que son entidades, que se dan por redes sociales, no son entidades reconocidas, que es lo que nos tiene que llamar la atención”, afirmó.

Extorsiones

Añadió que lo anterior implicaba exigencias por parte de la aparente corporación como que el dinero tenía que ser entregado en efectivo en una caja fuerte lo que acarrea unos valores adicionales, es así como el comerciante en total depositó 95 millones de pesos.

“Dentro de la exigencia destaca el dinero tiene que ser entregado aquí mismo en Armenia en una caja fuerte y en efectivo y eso por supuesto, acarrea, unos valores ese primer valor digamos es el primer hurto que le cometen a esta persona 13 millones de pesos inicialmente para que para que la transportadora de valores pudiese llegar a Armenia con la caja fuerte y el dinero en efecto la transportadora de dinero llega con la caja fuerte con el dinero a entregárselo al Señor en un carro de valores, ahí hay toda digamos una serie también de engaños de ingeniería social para entregárselo”, indicó.

Destacó que después de negarse a cumplir con la totalidad de las exigencias empezó a recibir llamadas extorsivas por lo que decidió denunciar y ahí fue que determinaron que se trataba de tres mujeres que fueron capturadas en el departamento de Santander.

“Hay que acceder o tuvo que acceder a pagar otras sumas de dinero, después lo llaman no le entreguen la caja fuerte que no la vaya a abrir porque tiene que esperar a que la empresa digamos genere los Token que son para poderla abrir si lo hace antes, pues va a acarrear unas sanciones. Dicen que pena señor, allí va más dinero del que le íbamos a prestar, pero no hay problema. Consígueme los 30 35 millones de pesos más y se puede usted digamos, se le amplía el crédito el señor vuelve y accede a girar este dinero al final en medio de todos esos de todos estos engaños. Él les gira más de 90 millones de pesos 95 para hacer exactos”, manifestó.

Puntualizó: “Cuando él abre la caja fuerte, por supuesto que no encuentra absolutamente nada y adicional a ello empieza después a recibir llamadas extorsivas por parte de supuestos integrantes de las Farc exigiendo más dinero y repito esta persona al final termina entregando 95 millones de pesos accediendo a una plataforma de internet, que digamos que no ofrece las garantías reales para acceder a un crédito de un monto tan alto como son 200 mil dólares después de la investigación se logra identificar a tres mujeres”.

Llamado

El llamado del alto oficial a la comunidad en general es a evitar entregar información personal a través de redes sociales y llamadas puesto que los delincuentes están al acecho.

Reconoció el aumento de delitos informáticos tras la pandemia ya que muchas de las diligencias que se hacían de manera presencial ahora son virtual.