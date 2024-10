Usuarios del servicio médico de la policía en Caldas exigen mejoramiento de la atención

Manizales

Más de 100 personas pertenecientes a la sanidad de Caldas, marcharon en Manizales manifestando que les están vulnerando sus derechos a la salud, ya que no hay servicios médicos a los usuarios. Gloria Sánchez Manrique, secretaria de la Asociación de Usuarios de la UPRES Caldas, explica que “los tratamientos no son continuos, cuando hay exámenes de laboratorio o una radiografía, no tenemos servicios de especialistas y cuando tenemos servicio de especialistas no hay acceso a la toma de tomografías, pedimos una inyección de presupuesto a nivel nacional por las peticiones que hemos elevado”.

Un caso es el de Mariela Arboleda Quiceno, una usuaria que lleva aproximadamente un año sin el suministro de medicamentos ni controles médicos por sus problemas de salud, a pesar de que ha interpuesto acciones legales, la situación no es favorable. “Lo que sucede es una falta de respeto y están vulnerando nuestros derechos, por eso salimos a marchar. Yo tengo tres tutelas y ni con el desacato me han solucionado. Yo soy hipertensa y debo tomar varios medicamentos y, por otro lado, tenemos mala atención y estamos inconformes”.

Entre tanto, la situación será expuesta en el Concejo de Manizales y la Asamblea de Caldas y desde la duma departamental aseguran que están pendientes de la citación al Director de Sanidad de la Policía Nacional para resolver las inquietudes. Rubén Darío Giraldo Sepúlveda, diputado de Caldas y miembro de la reserva activa de la Policía Nacional.

“Actualmente no hay recursos para las contrataciones de los profesionales de la salud en la Policía Nacional y hoy uno de octubre no hay dineros para muchos especialistas, entonces es complicado el tema. Por ejemplo a un compañero le hicieron un procedimiento quirúrgico, para tomar la prueba de biopsia, tuvo que llevar lo que le extrajeron y guardarlo en la nevera de su casa. Desde la asamblea, estamos pendientes para citar al Director de Sanidad de la Policía Nacional y resolver las inquietudes.

Los representantes de sanidad de la policía adelantan los trámites para realizar en los próximos días una jornada de ‘tutelatón’.

Le puede interesar: Siniestro vial en Caldas: un muerto y dos heridos entre Manizales y Chinchiná

Le puede interesar: Capturan a cinco personas en Caldas al parecer pertenecientes al Clan del oriente