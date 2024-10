Problemas de orden público han frenado aumento de producción petrolera al día: Campetrol

Cartagena

Desde la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se realiza en Cartagena, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), Nelson Castañeda, aseguró que los problemas de orden público afectan el aumento de la producción de barriles de petróleo al día en el país.

Según el dirigente gremial, los constantes bloqueos y paros en algunas zonas del país han impedido que se llegue a la meta de producir 800 mil barriles de petróleo al día. Por eso hizo un llamado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a llegar a los territorios y anticiparse a estos inconvenientes.

“Por temas de orden público pudiésemos estar en los 800 mil barriles, tenemos proyectos como los de Acacías pudiese subir la producción 25 mil barriles. Llevamos en 20 meses, ocho meses por bloqueos y paros en las comunidades. Un proyecto de esa magnitud si lo sacáramos a tiempo, costos y oportunidad ya estaríamos en los 800 mil barriles. Por eso tenemos que hacer equipo con la ANH y anticiparnos a los temas de orden público. Estamos todos de acuerdo que tiene que haber seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y un licenciamiento ambiental que sea ágil, incluidas las consultas previas”, expresó Castañeda.

Las dificultades de orden público se han presentado en poblaciones como Puerto Gaitán, Acacías y Arauca.

“En Puerto Gaitán tenemos intermitencia en la operación que no solo impactan no solamente a las operadoras sino a los municipios que reciben regalías. Tenemos que respetar la protesta y no a afectar el trabajo, ir tres pasos adelante solucionar los conflictos”, manifestó el dirigente gremial.

Según el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, el país produce 781 mil barriles de petróleo al día.