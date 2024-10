Colegio público de Envigado estaría cerca de cerrar por dificultades en su infraestructura

Envigado, Antioquia

Más de 380 estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de Paúl del municipio de Envigado estarían cerca de quedar sin colegio por daños en la estructura del mismo, los cuales fueron evidenciados por Gestión del Riesgo y alertados a la municipalidad. La institución, a pesar de que es oficial, está ubicada en una propiedad de la Fundación San Vicente, a la cual la alcaldía le paga arriendo, pero que ha reportado afectaciones que, por no ser atendidas, han generado que la clausura del colegio esté muy cerca de concretarse.

Las afectaciones se resumen en hundimientos en pisos y agrietamiento de paredes, situaciones que han alertado a las autoridades y que también ha generado que la comunidad educativa se movilice alegando el respeto al derecho a la educación y solicitando que no se cierre la misma.

Caracol Radio contactó a María Noelia Ochoa, rectora del colegio San Vicente de Paúl, quien indicó que hace apenas 3 semanas recibió el cargo y encontró esta situación, por lo cual, junto con el consejo directivo del colegio, envió un derecho de petición para concertar con la Secretaría de Educación de Envigado sobre el futuro de la institución.

“Miembros de la comunidad, como padres, inclusive estudiantes, han recibido noticia desde la Administración Municipal, la Secretaría de Educación, de algunos de ellos, como le digo no es nada oficial, donde hay posibilidad de un cierre y los motivos que se dan es por la infraestructura de la institución, porque según análisis de gestión del riesgo pues está delicado y puede suceder algo, entonces no quieren que se continúe en este lugar”.

Los estudiantes, a otros colegios

La rectora indicó que la educación de los menores durante este año está garantizada, y que se evalúa migrar a la virtualidad en lo que queda del mismo. Además, agregó que, aunque no hay un parte oficial de las autoridades, es muy posible que la municipalidad devuelva el predio a la Fundación y los menores sean repartidos a otros colegios de la zona para años próximos.

“¿Si de verdad hay un riesgo de que el colegio cierre? Yo creo que sí, porque entregarían el espacio a la Fundación y los estudiantes estarían distribuidos en otras instituciones donde se tiene la capacidad para albergar estos estudiantes y cada uno de los grupos”.

Sobre las razones por las cuales la infraestructura del colegio estaría en mal estado, desde el concejo directivo señalan que desde hace varios años han denunciado la situación a la administración municipal, pero explican que ellos no son los encargados de realizar las adecuaciones porque el inmueble es propiedad de la Fundación San Vicente de Paúl.

La Fundación, sin recursos para arreglar el colegio

Nataly Ramírez es parte del consejo directivo y de padres del colegio, y explicó que, en reuniones con la Fundación San Vicente, les han explicado que no tienen los recursos para recuperar la institución.

“Sale demasiado costoso y la fundación nos indica que ellos en el momento no cuentan con los recursos que se necesita para hacer estas obras. Pues la institución fue dando varias señales de problemas de infraestructura. La alcaldía dice que ellos no pueden hacer ninguna mejora porque es arrendada. Pero realmente nosotros aquí le decíamos que las mejoras eran a la alcaldía, a obras públicas. Ya nosotros no sabemos si ellos se encargaban de pasar el reporte de los daños que había en la institución”.

La señora Ramírez, quien tiene dos hijos estudiando en dicha institución, hablo sobre las implicaciones para los estudiantes por el cierre de la misma.

“Tienen ya una vida formada, para ellos la institución no es solamente donde van a estudiar, sino que ya se les convirtió en una familia. Entonces el impacto social, dejar a sus compañeros, sus profesores de prácticamente toda su vida es algo muy complejo”.

Le puede interesar: La gobernación de Antioquia propuso aportar 1/3 de reducción del déficit que logre la UdeA

Por último, durante el martes primero de octubre, en horas de la mañana, el consejo directivo del colegio se reunirá con la secretaría de educación de Envigado para definir el futuro de esta institución educativa y de sus cerca de 380 estudiantes, quienes, por cariño, han solicitado con pancartas y mensajes que esta no se cierre.