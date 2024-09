ADEA denunció supuesta masacre laboral en la alcaldía de Barbosa, la entidad lo desmiente

Barbosa, Antioquia

Caracol Radio conoció la denuncia de la Asociación de Servidores Públicos de Antioquia, ADEA, a través de la Subdirectiva Sindical de Barbosa, quienes en un comunicado anunciaron su rechazo ante recientes decisiones y un decreto expedido por la alcaldía municipal en el cual se reformó la estructura de la planta de cargos de la entidad con el aval del concejo municipal. Denuncian que en dicha reforma se suspendieron 48 cargos de planta del personal, en lo que calificaron como una supuesta masacre laboral. Además, alegaron que se incumplió el debido proceso al no socializar con el sindicato dicha reestructuración.

El decreto 158 del 2024 se especifica el número de cargos de la planta global de la alcaldía de Barbosa y se estableció un nuevo organigrama. Como razones se menciona que la situación presupuestal del municipio puede violar la ley de racionalización del gasto público por el alto costo de funcionamiento. Además, se indica que buscan optimizar las condiciones de la prestación del servicio público, entre otras razones.

Milena Catalina Osa Meneses, técnico administrativo de la Alcaldía de Barbosa y una de las representantes del sindicato de dicho municipio, denunció que, de los 48 cargos suprimidos, 17 son de carrera administrativa.

“Son 48 personas, dentro de esas estoy yo, de esas 48 somos 17 personas de la carrera administrativa. No estamos en desacuerdo con la reforma administrativa, con lo que sí estamos en desacuerdo con el proceder de la administración municipal frente a esta reforma administrativa. La carrera administrativa tiene los privilegios ante la ley colombiana y de acuerdo a eso el procedimiento tampoco tuvo buena rigurosidad a la ejecución”.

La denunciante agregó que la alcaldía de Barbosa no se reunió con el sindicato para comunicar las medidas.

“Se tenía muy claro que se le daba a conocer con anterioridad al sindicato o a su junta directiva cómo iba a ser el proceder y cómo iban a ser los resultados de este estudio que se estaba adelantando. Y en ningún momento se llamó al sindicato para hacer esta comparación con ellos de los resultados que arrojaron los supuestos estudios que ellos hicieron”.

Ni masacre laboral ni falta de comunicación: alcaldía de Barbosa

Caracol Radio contactó a la alcaldía de Barbosa, en específico, a su alcalde, el señor Juan David Rojas, quien explicó que según el estudio realizado, el municipio tiene un 42% de gasto por impuesto destinado a nómina, el más alto con respecto a otros municipios cercanos, como Bello con el 28% y Girardota con el 25%, por lo cual se optó por reducir los cargos de nómina de la municipalidad de 179 a 149, es decir, 30 cargos menos; cifra que no concuerda con lo reportado por el sindicato, quienes indican que son 48 los cargos suprimidos.

Esto dijo el alcalde de Barbosa, Juan David Rojas.

“Le pedimos facultades al concejo para buscar, primero, volver más viable al municipio de Barbosa frente al tema financiero, porque hoy el municipio no tiene la capacidad financiera de sostenerse, de autosostenerse, con la nómina que hoy tenemos que es muy alta, que está por encima del 42%, la idea no es pasar por encima de nada, estamos tomando decisiones de municipio y con esas decisiones de municipio es siempre garantizando el bienestar general para toda la comunidad de Barbosa”.

Sobre la supuesta masacre laboral el mandatario dijo que no corresponde a la realidad pues los cargos suprimidos son el 16% y no más del 50%, que, según dijo, es la estadística catalogada como masacre laboral. El alcalde también aseguró que no son 17 sino 10 los funcionarios de carrera administrativa a los que se les suspendió el cargo, y que a estos se les brindó alternativas de trabajo e indemnizaciones si así lo requerían.

Ante la denuncia de supuesto incumplió del debido proceso por la no socialización de la reestructuración con el sindicato, esta fue la respuesta.

“Todo es informado, en las mesas de trabajo se tiene, nosotros tenemos autonomía en ese ejercicio y simplemente se informa, no es que se le pida permiso al sindicato, el sindicato se le informa, se le cuenta en qué etapa estaban los procesos, se les habló, inclusive hubo toda una jornada de trabajo con el sindicato todo un día. Lo que sí es que desde la administración municipal no se pide permiso al sindicato de qué se hace o qué no se hace”.

Le puede interesar: Seis colombianas están desaparecidas en México: se sospecha de secuestro y explotación

El señor Rojas indicó que se han presentado 4 tutelas en contra del municipio, por este proceso, una de estas por parte del sindicato, y todas fueron declaradas improcedentes por un juez.

Por último, desde la administración municipal aseguraron que todo el proceso es a favor del municipio y sus finanzas, a pesar de que desde el sindicato se califica el decreto como una masacre laboral y un distanciamiento de la alcaldía con un sector de los trabajadores.